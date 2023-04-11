МВФ: Экономику России ждут годы стагнации 11.04.2023, 22:39

Она недосчитается почти 11 триллионов российских рублей.

Развязанная Россией война грозит ее экономике долгими годами стагнации, считают экономисты МВФ. Хотя номинальный ВВП может даже понемногу расти, его значения все хуже отражают качество жизни россиян, да и строить прогнозы сегодня приходится на основе данных из сторонних источников, дополняемых ощущениями и предположениями. Несомненно одно: своими действиям руководство России лишило экономику потенциала для развития, пишет The Moscow Times.

В опубликованном сегодня прогнозе МВФ повысил темпы роста ВВП в 2023 г. до 0,7% с январской оценки в 0,3%. Но даже с учетом этого из-за последствий войны темпы роста в период до 2027 г. окажутся на 7 процентных пунктов ниже, чем фонд ожидал ранее.

Семь процентных пунктов – это 10,74 трлн рублей, если исходить из оценки ВВП Росстатом (153,435 трлн руб. в 2022 г.). И это почти соответствует темпам роста за четыре предвоенных года, когда с 2018 по 2021 гг. экономика прибавила 7,9%.

«Отток транснациональных корпораций, потеря человеческого капитала, изоляция от мировых финансовых рынков и ограничение доступа к передовым технологическим товарам и ноу-хау нанесут ущерб российской экономике», – цитирует Reuters представителя МВФ. В связи с этим фонд пересмотрел свои ожидания относительно потенциальных темпов роста ВВП в среднесрочной перспективе, снизив их с предвоенной оценки в 1,5% до 1%.

МВФ также понизил прогноз на 2024 г. – с 2,1% до 1,3%. Между тем, в последнем предвоенном году российская экономика выросла, по скорректированной оценке Росстата, на 5,6% в результате сильного восстановления после пандемии ковида. Но уже на следующий год военные действия спровоцировали спад на 2,1%.

Вскоре после начала войны в России перестали публиковаться многие экономические и корпоративные показатели, и аналитикам теперь приходится строить свои оценки во многом на основе косвенных свидетельств. «Мы используем, что можно, из официальных источников, а также показатели, предоставляемые третьими сторонами, в том числе по экспорту и импорту [торгующих с Россией стран], а также информацию, которая позволят посмотреть на цифры в более широком контексте», – пояснила The Wall Street Journal Петя Коева Брукс, заместитель директора аналитического департамента МВФ.

Джеффри Сонненфелд, профессор и старший заместитель ректора Школы менеджмента Йельского университета, который отслеживает уход западных компаний из России, вообще считает, что доверять никаким официальным показателям из нее сегодня нельзя. Профессор Чикагского университета Константин Сонин полагает, что ВВП после начала войны перестал отражать реальную ситуацию в экономике. Потребление и розничная торговля, например, упали почти на 10%. Но спад экономики в целом оказался гораздо меньше, потому что производство вооружений тоже учитывается в ВВП, однако затраченные на него ресурсы фактически отняты у населения, а потеря танков на поле боя на показатель ВВП не влияет, объясняет Сонин.

Из-за проблем со сбором статистики прогнозы аналитиков сильно различаются. Например, самая оптимистичная оценка роста ВВП в этом году – у JPMorgan Chase (+1%). Ниже по шкале располагаются не только МВФ, но также Всемирный банк (-0,2%), Morgan Stanley (-0,6%), Минэкономразвития (-0,8%), Goldman Sachs (-1,3%), ОЭСР (-2,5%). Банк России дает разброс от -1% до +1%.

Цифры ВВП не в полной мере раскрывают урон, который понесли экономика и благосостояние населения, указывает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс:

«Люди в России очень сильно пострадали из-за ее вторжения в Украину. Это связано с качеством их жизни, жизненным уровнем и бегством многих молодых людей из России».

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