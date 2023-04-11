В Гомеле водитель BMW хотел удивить друга и совершил дерзкий маневр 2 11.04.2023, 23:06

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Итог — шесть административных протоколов.

В Гомеле инспекторы составили на водителя BMW X6, который грубо нарушил ПДД, шесть административных протоколов. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Инцидент произошел вечером 10 апреля на площади Восстания: водитель BMW из крайней правой полосы начал разворачиваться через разделительную зону. При этом он поехал на красный и не пропустил пешеходов. После разворота мужчина припарковал свой автомобиль с нарушением ПДД.

Сотрудники ГАИ нашли водителя по видео. Выяснилось, что BMW управлял 35-летний гомельчанин. Он пояснил, что, когда подъезжал к перекрестку, увидел своего знакомого и просто захотел спонтанно к нему подъехать.

В итоге сотрудники ГАИ составили на нарушителя шесть административных протоколов.

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