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Шмыгаль назвал новые возможные сроки контрнаступления ВСУ

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  • 11.04.2023, 23:38
  • 1,492
Шмыгаль назвал новые возможные сроки контрнаступления ВСУ
Денис Шмыгал

Он выразил уверенность, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов.

Украинские военные могут начать новое контрнаступление не весной, как ожидалось раньше, а летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью The Hill.

«Шмыгаль в эксклюзивном интервью заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление насчет начала контрнаступления происходит изнутри Украины», - пишет издание.

Премьер подчеркнул, что Украина не чувствует такого давления со стороны партнеров.

«Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше», - уточнил премьер.

При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов. И это уже было доказано несколько раз.

«От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику», - добавил Шмыгаль.

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