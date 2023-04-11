Шмыгаль назвал новые возможные сроки контрнаступления ВСУ 2 11.04.2023, 23:38

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Денис Шмыгал

Он выразил уверенность, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов.

Украинские военные могут начать новое контрнаступление не весной, как ожидалось раньше, а летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью The Hill.

«Шмыгаль в эксклюзивном интервью заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление насчет начала контрнаступления происходит изнутри Украины», - пишет издание.

Премьер подчеркнул, что Украина не чувствует такого давления со стороны партнеров.

«Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше», - уточнил премьер.

При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что Украина сможет освободить свою землю от оккупантов. И это уже было доказано несколько раз.

«От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику», - добавил Шмыгаль.

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