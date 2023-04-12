Навального в 13-й раз отправили в ШИЗО 12.04.2023, 1:08

В предыдущий раз российского политика помещали в штрафной изолятор 23 марта.

Российского политика Алексея Навального, отбывающего девятилетний срок в исправительной колонии № 6 Владимирской области, в 13-й раз отправили в штрафной изолятор.

«В пятницу вечером вышел из ШИЗО, а в понедельник (вчера то есть) снова получил 15 суток», — сообщил оппозиционер. Также Навальному изменили распорядок дня, поставив прогулку на 7 утра, когда еще нет солнца, и запретили покупать еду.

Политик связывает это с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о том, как ИК-6 закупает продукты по завышенным ценам. В частности, соратники оппозиционера выяснили, что летом администрация приобретала белокочанную капусту по 27,5 рублей при реальной стоимости в 6 рублей за килограмм. Всего на закупку этого овоща колония потратила более миллиона рублей. Также по завышенным ценам приобретался репчатый лук, сушеная картошка и рыба путассу.

«Как только мои коллеги выпустили расследование об этих веселых капустных историях, меня прям на следующий день закрыли в ШИЗО, сразу начали делать „рабочую камеру“, изменили распорядок дня, сделав его из адского суперадским. Приняли абсолютно незаконные правила, запретив мне покупать еду даже на заработанные деньги», — отметил Навальный.

В предыдущий раз политика помещали в штрафной изолятор 23 марта. Поводом стало то, что он «неправильно представился».

За последний год оппозиционер провел в ШИЗО уже более 120 дней. Навальный был лишен доступа к лекарствам и медицине, а в начале февраля его поместили в ПКТ — он еще полгода не сможет видеть семью.

На новый год во время пребывания в штрафном изоляторе у Навального поднялась температура, начался кашель и лихорадка. Он связал свою болезнь с тем, что к нему подсаживали осужденного, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной». До этого заключенного специально держали в стационаре с больными гриппом. После резкого ухудшения самочувствия Навального отказались переводить в тюремную больницу. В конце марта к нему в ШИЗО вновь подсадили того же человека.

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