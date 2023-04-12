Киберспецслужбу Британии впервые возглавит женщина
- 12.04.2023, 2:31
Энн Кист-Батлер займет должность главы Центра правительственной связи Великобритании.
Во вторник в Британии впервые назначили женщину руководителем разведывательного агентства GCHQ, задачей которого является защита страны от террористов, киберпреступников и злонамеренных иностранных государств.
Об этом сообщило агентство Reuters.
Энн Кист-Батлер в мае займет должность главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) – спецслужбы, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и за обеспечение защиты информации правительственных органов и армии
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, ответственный за назначение, сказал, что у Кист-Батлер – впечатляющий послужной список.
«Энн будет использовать свой богатый опыт, чтобы помочь гарантировать безопасность британской общественности», – сказал он.
Кист-Батлер сегодня является заместителем генерального директора британской внутренней разведки, известной как MI5.
GCHQ – главное британское агентство по прослушиванию, оно поддерживает тесные отношения с Агентством национальной безопасности США, а также с коллегами из Канады, Австралии и Новой Зеландии. Его основали после начала Первой мировой войны.
В начале этого месяца GCHQ сделала редкое заявление о своей наступательной кибердеятельности. Оно сообщило, что его хакеры начали операции против боевиков, кампаний по дезинформации, которые происходят при поддержке государств, и попыток вмешательства в выборы.
GCHQ работает с MI6, MI5, полицией, государственным оборонным ведомством и зарубежными партнерами, а также с частным сектором и научными кругами.