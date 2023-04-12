Украина и Канада подпишут новое соглашение о свободной торговле
- 12.04.2023, 5:04
Cоглашение создаст «уникальные возможности для украинского бизнеса».
Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, подписал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо декларацию о завершении переговоров по поводу обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Глава украинского правительства написал в Telegram, что соглашение должно активизировать торговлю Украины с Канадой и создаст «уникальные возможности для украинского бизнеса».
Шмыгаль перечислил главные новации соглашения:
внедрение самого современного режима либерализации рынков услуг и инвестиций, переход на принцип работы «разрешено все, что не запрещено»;
обновление раздела о цифровой торговле, свобода передачи информации, выбора места размещения оборудования, свобода исходного кода и открытый доступ к интернету;
украинский бизнес сможет экспортировать товары в Канаду без тарифов, даже если их составляющие происходят из Евросоюза, Великобритании, Израиля и Европейской ассоциации свободной торговли.
«Работаем над тем, чтобы создать для бизнеса в Украине лучшие условия, расширить географию экспорта, привлечь больше инвестиций», — добавил украинский премьер.