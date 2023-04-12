Украина и Канада подпишут новое соглашение о свободной торговле 12.04.2023, 5:04

Cоглашение создаст «уникальные возможности для украинского бизнеса».

Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, подписал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо декларацию о завершении переговоров по поводу обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Глава украинского правительства написал в Telegram, что соглашение должно активизировать торговлю Украины с Канадой и создаст «уникальные возможности для украинского бизнеса».

Шмыгаль перечислил главные новации соглашения:

внедрение самого современного режима либерализации рынков услуг и инвестиций, переход на принцип работы «разрешено все, что не запрещено»;

обновление раздела о цифровой торговле, свобода передачи информации, выбора места размещения оборудования, свобода исходного кода и открытый доступ к интернету;

украинский бизнес сможет экспортировать товары в Канаду без тарифов, даже если их составляющие происходят из Евросоюза, Великобритании, Израиля и Европейской ассоциации свободной торговли.

«Работаем над тем, чтобы создать для бизнеса в Украине лучшие условия, расширить географию экспорта, привлечь больше инвестиций», — добавил украинский премьер.

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