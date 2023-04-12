Россия ударила баллистической ракетой по территории Казахстана

Россия ударила баллистической ракетой по территории Казахстана5
- 12.04.2023, 7:38
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Пуск состоялся с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ.
В РФ заявили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая была выпущена по территории Казахстана.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Пуск состоялся якобы с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ. Сообщается, что учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане.
По данным Минобороны РФ, пуск позволил подтвердить правильность «схемно-конструктивных и технических решений», применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.