Россия ударила баллистической ракетой по территории Казахстана 5 12.04.2023, 7:38

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Пуск состоялся с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ.

В РФ заявили, что провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая была выпущена по территории Казахстана.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пуск состоялся якобы с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области РФ. Сообщается, что учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане.

По данным Минобороны РФ, пуск позволил подтвердить правильность «схемно-конструктивных и технических решений», применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.

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