Лукашисты осквернили еще одно польское кладбище в Беларуси

Лукашисты осквернили еще одно польское кладбище в Беларуси8
- 12.04.2023, 7:43
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Исчезла памятная табличка на могилах бойцов Армии Крайовой в Ворзянах.
В Беларуси зафиксировали еще один акт вандализма на кладбище солдат Армии Крайовой. С камня на небольшом кладбище возле деревни Ворзяны Островецкого района исчезла памятная табличка, сообщает Союз поляков Беларуси.
На этом кладбище похоронены 18 бойцов 5-й Виленской бригады Армии Крайовой, погибших в битве с немецкими войсками, которая произошла около этой деревни 31 января 1944 года.
Начиная с прошлого года в Беларуси режим Лукашенко ведет планомерное уничтожение или осквернение захоронений польских солдат времен Второй мировой войны или польско-советской войны 1919-1920 годов. Известно о подобных случаях в деревнях Богданы, Бобровичи, Дындылишки, Микулишки, Качичи, Плебанишки, Сурконты, а также в городе Ивье.