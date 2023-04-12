Чечня восстанет неожиданно Муса Таипов

12.04.2023, 7:49

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На Кавказе накопилось достаточно «горючего материала».

Чечения (не Чечня), Ичкерия – важнейший регион на Кавказе. Если там спокойно – Кавказ спокоен, если нет, то Кавказ бурлит. На Кавказе самый важный народ для империи, народ-бунтарь – чеченцы. Если во времена царизма война продолжалась 25 лет и потери России были несоизмеримо выше, чем в войне с Францией. Как долго это будет продолжаться – я не знаю. У России не только будущее, у нее и прошлое непредсказуемое. Там каждый царь (а в России только цари) пишет свою историю, и тогда наибольшее внимание уделялось чеченцам. В советское время в союзных республиках районные отделы КГБ были только в районах, которые имели внешние границы, а у нас тогда не было внешних границ, но мы были единственной республикой, где такие отделы КГБ были в каждом районе.

Как Сталин стал «царем»? Тогда была Закавказская республика, Грузия, Армения, Азербайджан заявили о независимости, провозгласили суверенитет. На северном Кавказе была провозглашена Горская республика, и тогда нужно было Закавказье, чтобы подпереть Северный Кавказ. Тогда еще не было понятия «вор в законе» и говорили, что Сталин путем манипуляций пришел к власти, но я думаю, что его выдвинули во власть. Точно так же сегодня с Шойгу – говорят, что его снимут с должности, называют фанерным генералом и оскорбляют. Но почему его держат на должности? Он – тувинец, а Тува была присоединена к СССР еще в военный период. На Дальнем Востоке тувинцы в современной России считаются криминальным народом. Исходя из этого, его и держат. А если его снять, что произойдет – Тува может в любой момент взбунтоваться. В начале 90-х, в конце 80-х в Туве происходили события, которые грозили развалом Дальнему Востоку. Там еще есть буряты, которые тоже мечтают о суверенитете. Их разделили между четырьмя субъектами, хотя это единый народ. Точно так же происходят события и на Кавказе, и в то время Сталин там появился не просто так. Сейчас Закавказье, а именно Азербайджан и Армения сцепились из Нагорного Карабаха, хотя согласно международному праву это – суверенная территория Азербайджана. Тем не менее, «миротворцы» России там присутствуют, а конфликт продолжается, Россия имеет там власть. Ситуацию в Грузии вы тоже понимаете – она, по сути, находится в режиме внутренней оккупации, где Иванишвили через его квазипартию контролирует Грузию. На Северном Кавказе Чечения и тому, кто находится там у власти, будут делать любые преференции только для того, чтобы он контролировал ситуацию. Это не дань, это плата за лояльность, которой пользуется Кадыров. Он не очень умный и не образованный, но он действует интуитивно (либо у него есть хорошие советники). И поэтому я бы не удивился, если Пригожин или Кадыров станут президентом России.

Во-первых, у нас за две войны убито свыше 300 тысяч наших сограждан, при том, что население на момент начала войны составляло около 1 200 000. То есть каждый четвертый из нас убит.

Во-вторых, когда мы воевали, весь мир спокойно наблюдал. Сейчас Украине все в той или иной степени помогают, либо кто-то втихаря помогает России. Нам никто не помогал, все помогали России. Вы, наверное, не в курсе, что России выдавали кредиты, оказывали военную и другую помощь для войны против нас. Теперь чеченцы, к счастью для нас, стали умнее и научились ждать.

Я знаю одно – если там что-то случится, то это будет одномоментно, резко и неожиданно для всех. Может возникнуть искра, как в загазованном помещении, и спровоцирует взрыв. Там не будет никакого перманентного перехода – это невозможно, поскольку накопилось очень много злости. И этого я боюсь, потому что чаще всего страдают невиновные, ведь виновные спрячутся где-нибудь в Дубаи. Я не уверен, что они потом останутся живыми, потому что сейчас нет такого уголка, где нет чеченцев. Но если этот режим рухнет, то мне даже страшно представить, что будет.

Муса Тайипов, «Главред»

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