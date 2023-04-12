«Я бы рекомендовал оформить отпуск на год, отслужить и ехать обратно за границу, радостно там работать» 13 12.04.2023, 7:55

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В Госдуме призвали уехавших россиян вернуться для прохождения службы в армии.

Находящимся за границей военнообязанным россиянам следует вернуться в страну и отслужить в армии, заявил глава комитета Госдумы по обороне, соавтор закона об электронных повестках Андрей Картаполов каналу РБК.

«Я бы рекомендовал тогда оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать», — сказал депутат.

Картаполов добавил, что в случае получения электронной повестки россияне, которые живут за рубежом, смогут направить необходимые документы в военкомат через «Госуслуги». «Либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше», — подытожил депутат.

Вчера депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных, не изучив содержание поправок. Текст почти на 60 страницах принесли за час до голосования и ознакомиться с ним парламентарии не смогли.

Несмотря на это, поправки были одобрены практически единодушно: «за» проголосовали 394 из 450 депутатов, против не высказался никто. Единственный воздержавшийся, справоросс Дмитрий Кузнецов позже заявил, что просто «нажал не ту кнопку».

После вступления закона в силу избежать получения повестки станет невозможно. Она будет считаться «врученной» с момента появления в личном кабинете военнообязанного в системе «Госуслуг». Если же аккаунт отсутствует, а заказным письмом или лично в руки ее передать не удалось, повестка считается врученной автоматически — спустя семь дней после ее появления в специальном реестре.

Затем военнообязанный должен явиться в военкомат в течение 20 дней. Если же этого не сделать, гражданин теряет право проводить сделки с недвижимостью, управлять автомобилем, получать кредиты, а также быть самозанятым или индивидуальным предпринимателем.

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