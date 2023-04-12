В Беларуси изменили тариф на перевозку автомобильных грузов 1 12.04.2023, 7:57

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Выплаты привязали к базовой величине.

Совет министров постановлением №829 от 10 апреля обновил тариф на услуги по сопровождению товаров и транспортных средств, перемещаемых по территории Беларуси . Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

Изменения коснулись тарифа на сопровождение автомобильных перевозок. Раньше он составлял 0,5 доллара за 1 километр пробега за одно транспортное средство. Теперь тариф привязан к базовой величине. Он составляет 0,05 БВ за километр пробега, но не менее 1 БВ за одно транспортное средство.

Тарифы на услуги по обязательному сопровождению охраняемых грузов, перемещаемых железнодорожным транспортом остались без изменений. Они по-прежнему номинированы в долларах и составляют за каждые 10 начатые километров тарифного расстояния:

0,6 доллара за одно железнодорожное транспортное средство или 30- и 40 футовый контейнеры,

0,24 доллара за 10- или 20-футовый контейнеры,

0,1 доллара — за 3- или 5-тонный контейнеры.

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