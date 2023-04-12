Телеграм-каналы: Лукашенко отдал приказ Вольфовичу о вступлении в войну 15 12.04.2023, 8:12

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Диктатор пообещал Путину действовать на двух направлениях.

Путин «сломал» Лукашенко, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Авторы канала утверждают, что они работали над результатами встречи Путина и Лукашенко в Москве. По прямой и косвенной информации, полученной от нескольких доверенных источников, «Беларуская выведка» сообщает о том, что «ходит» по коридорам Совбеза на сегодняшний день.

Лукашенко на этот раз «дал слово» Путину, что в решающий для них момент отдаст приказ на вступление Беларуси в СВО - читай войну в составе группировки «союзного государства» на основании протокола, заблаговременно подписанного министрами обороны обеих стран на авиабазе в Мачулищах.

По приезду на закрытом «Совбезе» без участия гражданских, Вольфовичу был отдан конкретный приказ о подготовке к участию в «СВО».

Вольфович в свою очередь довел информацию до своих замов, а далее урезанную часть общего плана довели до начальников управлений.

Важно: бумажного приказа не существует, а договор между двумя международными преступниками-психопатами заключен «по понятиям»! Источники нас просят предупредить заинтересованные стороны, что Лукашенко на этот раз «дозрел». Причем решение он принял не под давлением, а в результате «ядерных гарантий» и гарантий безопасности себя лично и системы власти в Беларуси.

Одно из условий: тактическое ядерное оружие будет размещено в Беларуси, а Лукашенко будет находиться под «зонтиком» стратегических ядерных сил сдерживания РФ.

Как сообщалось ранее, совместная группировка войск «союзного государства» в скором времени будет значительно увеличена. Мы работаем над дальнейшим получением информации на этом направлении. Пока речь идет о формировании реальной перманентной угрозы на украинском и литовском флангах частями ВС Беларуси.

В ближайшее время следует ожидать накапливания войск именно на этих направлениях. Авторы канала считают, что литовский фланг будет использован для затруднения или переноса саммита НАТО, а украинский фланг - для отвлечения сил наступления ВСУ.

В любом случае, четким сигналом достоверности полученной нами информации будет являться практическое размещение спецчастей боеголовок ТР и боевой авиации непосредственно на территории Беларуси.

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