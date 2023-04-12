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Видеофакт: Российский комбат ожесточенно бьет солдата

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  • 12.04.2023, 8:32
  • 3,564
Видеофакт: Российский комбат ожесточенно бьет солдата

Командир требует от подчиненного купить ему новый спальный мешок.

В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир бьет ногами своего подчиненного солдата и требует от него нового спального мешка.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в комментарии к видеозаписи отмечает, что российский командир – это комбат первого батальона 404-го стрелкового батальона армии РФ Торонов.

«Командир первого батальона 404-го стрелкового батальона армии РФ Торонов выбивает себе ногами новый спальный мешок из подчиненного ему солдата и, как ни странно, бережно фиксирует это на видео, опубликованном неким защитником «русского мира», - отмечает Бутусов.

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