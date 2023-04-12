«Получаю $2000, но это не мое» 1 12.04.2023, 8:39

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Белорусы поделились историями о нелюбимой работе.

У всех есть вещь, которую они ненавидят? Некоторые скажут так про свою работу. Хотя со стороны может показаться, что все нормально и даже неплохо. Журналисты onliner.by поговорили с тремя людьми, которые могли быть довольны своей работой, но получается наоборот, а заодно спросили у карьерного консультанта, что с этим делать.

«Был боссом, теперь обычный строитель»

Пару лет назад Юрий открыл собственный бизнес. Потом все круто поменялось, цепочка событий привела его на стройку. Надеется, что это временно.

— Мне 38 лет, у меня среднее образование, высшее получать было некогда. После школы армия, потом работа… С 2011 года было множество курсов: маркетинг, продажи, реклама. До 35 лет, где бы я ни работал, я всегда куда-то рос. После армии я был простым работником, но через пять лет стал мастером производственного цеха — без блата и практически без образования, — подчеркивает мужчина.

После курсов маркетинга занимался продвижением рыбной продукции, потом ее закупками, в целом работа устраивала. Потом поменялось начальство, решил уйти.

— Были некоторые сбережения, которые позволили прожить два года, чтобы понять, чем я хочу заниматься дальше. Переехал в Минск, познакомился с девушкой и попробовал построить семью. В профессиональном плане мне нравилась сфера закупок, но собеседования не приносили никакого результата. Я быстро расстроился и пошел работать специалистом по продажам, продвигал частное домостроение. Было интересно, но руководитель не приглянулся, подумал, что такого рода бизнес могу открыть сам.

В итоге через четыре дня у меня был сайт, еще через четыре дня у меня было ООО.

Проплатил контекстную рекламу, буквально в этот же вечер получил несколько звонков — наверное, даже десятки. Люди в основном консультировались, но мне удалось выцепить одного клиента, он оказался платежеспособным айтишником, молодым и конкретным. У меня не было цели работать с теми, кто строит на последние деньги, — только айтишники, только эксклюзивные дома.

Строительством дома для айтишника в 2020 году занялись знакомые Юрия, которые всю жизнь работали в этой сфере.

— Ребята строили дом, я в основном занимался поставками материалов и всеми директорскими вопросами по своей фирме. В итоге дом сдали, все было хорошо. Зимой нужно было готовиться к новому сезону, я занимался продвижением сайта, рекламой. Но в конце 2020 — начале 2021 года был спад, у меня было стойкое ощущение, что люди не хотят строить дома.

В итоге порядка $7 тыс. ушло на продвижение сайта и прочую невидимую работу, которую проделывали ребята по раскручиваю сайта. Ты вроде за что-то платишь, но звонков нет, и это бесит.

Где-то в мае 2021 года строительная бригада, не дождавшись заказов, рассталась с Юрием.

— Сказали: братан, пока, мы поехали в Россию, там есть что строить. В итоге они уезжают в командировку на месяц, я в панике, остаюсь без проверенных рабочих рук. Звонков все так же нет, деньги заканчиваются. И я набираю им и прошу в следующий заезд взять меня, как раз один человек покидал бригаду.

Обстоятельства складываются так, что я становлюсь обычным строителем в рабочих шмотках.

Чем занимался? Каркасные дома, кровли, водосточные системы, фасады, отделка деревом. Получилось неплохо поднатаскаться, доход в среднем получался $2000 в месяц.

Будущее пока туманно, но Юрий уверен, что это временно.

— Разумеется, это не мое. Хватает знаний, умений проявить себя, просто пока не знаю, куда бы мог пристроить. С бизнесом пока все сложно: сайт работает, телефон есть, но звонят только менеджеры с попыткой продать мне гвозди или трубы, которые я и сам без труда нахожу в интернете.

Для себя решил, что это просто такой этап в жизни, я пытаюсь создать финансовую подушку безопасности.

Но настоящая цель — проявлять себя, получать по заслугам и расти. В строительстве вырасти невозможно: ты получил какие-то знания, делаешь работу — и на этом все. А у меня такой склад характера, что нужны перспективы роста.

«Не закатываю глаза на созвоне только из-за камеры»

Полине 26 лет, она работает в известной IT-компании, и для кого-то так могла начинаться история про идеальную работу. Но здесь другой случай.

Войти в IT получилось случайно. Девушка окончила иняз (как все, кто не знал, что делать дальше в 18 лет, шутит Полина), прошла курсы SMM. Когда искала работу, подвернулся такой вариант.

— На работе ничего айтишного не делаю, я кто-то типа эсэмэмщика с английским. Делаю подводки к статьям, план публикаций, переводы, верстаю блоги на наших сайтах, ну и подобное.

Такая работа могла бы устраивать девушку: стабильная зарплата, периодические премии, можно сказать, нагрузка не растет — это Полина относит к плюсам. Но есть и минусы.

— Во-первых, это однозначно не моя работа. Айтишка, ремоут и вот это все абсолютно не моя тема. Я творческая, постоянно где-то рядом с искусством, делаю коллажи, часто хочу в кино, обожаю парфюмерию и разного рода винтаж, увлекаюсь психологией, — говорит Полина. — Во-вторых, мне не близка концепция начальства здесь. Из-за того, что компания международная и большая, куча офисов по миру, иногда невозможно обсудить процессы.

Отдельная боль — начальница, увлеченная астрологией.

— Норма — дать задание, которое я никогда не делала, и не рассказать, что делать и как. Задаю вопрос, ответ — «Перечитай мое письмо». Начальница старше меня в два раза, называет на «ты», как и мою коллегу ее же возраста. Или может обесценить мою работу, увиливать от ответа на конкретный вопрос, будто мы здесь для флирта собрались, — делится Полина.

Плюс напрягает постоянное обсуждение тем, обсуждать которые совсем не хочется.

— Вишенка на торте этого трепа — астрология. Начальница любит ее, в начале недели напишет, какое полнолуние сейчас в почках Козерога, кому что благоприятно и на какой планете сейчас магнитные бури. Я не закатываю глаза в процессе только потому, что она требует включить камеру. Однажды она мне так и сказала: «Я выбирала тебя по гороскопу, ты Дева, будь педантичной и внимательной, как Дева».

Это все продолжается примерно два с половиной года, но девушка надеется, что ей удастся поменять работу.

— До этого был довольно тяжелый период, депрессия, я понимала: если еще и работу потеряю, это будет вообще не вовремя, надо же себя как-то содержать. Сейчас думаю о том, что нужно двигаться в сторону искусства, идти учиться рисовать, приобретать какие-то знания и навыки, определяться с конкретной сферой, развивать блог на интересные мне темы.

— А если новая работа не будет приносить прежнего дохода?

— Я считала, что заставлю себя работать в IT, тоже буду зашибать деньги, подниму свой уровень жизни. Но чем больше я об этом думала, тем хуже мне становилось. Поняла, что мне это не интересно, и просто отстала от себя. Лучше я где-то урежу свои «хотелки», но буду чувствовать удовлетворение и понимать, что приношу пользу.

Понимаю ситуации, когда у людей дети, кредиты, больные родственники и работа, которая помогает финансово решать проблемы. Но у меня нет таких обстоятельств, и я понимаю, что никак не реализуюсь, именно на этой должности в этой компании у меня нет никакого роста.

Я не могу вырасти ни в какого-то другого специалиста, не могу чему-то обучиться и перейти в другой отдел на нынешнем месте.

Поэтому когда-нибудь эта работа будет в прошлом. У меня нет мыслей, что так будет продолжаться вечно.

«Получила три повышения за два года — а смысл?»

Юлия занимается маркетингом в крупной компании, ее повышали три раза за последние два года, но удовольствия от работы она все равно не чувствует.

— Раньше мне казалось, что для моих 29 лет карьера складывается очень успешно. Знакомые постоянно говорят, что у меня хорошая работа, я очень удачно устроилась, а вот у них настоящий треш: и зарплата меньше, и перспектив никаких, и коллеги ужасные.

Сначала я была обычным маркетологом, потом руководителем маленького отдела, потом целого подразделения, а сейчас отвечаю за весь маркетинг в компании.

Параллельно росла зарплата, и меньше 3000 белорусских рублей я сейчас не получаю.

Но не могу сказать, что это радует, потому что заметно вырос объем работы, которая никак не оплачивается, вместо этого навязывается «ты же начальник, ты должен». Когда компании выгодно, тогда продвигают мысль, что «мы одна семья», но если у тебя трудности, то никому это не интересно, ты в первую очередь рабочий ресурс.

Главная проблема — на совершенно нет времени себя, расстраивается Юлия. Но поменять работу мешает страх остаться без денег.

— Любой поход к врачу или по личным делам — это целое событие, которое нужно встроить в рабочий график, даже если визит после шести вечера, потому что очень много сверхурочной работы. Решить вопросы с нагрузкой действительно сложно: можно услышать, что другой на моем месте хорошо бы справился, а я просто должна еще немного постараться.

Знаю, что на рынке сейчас не лучшая ситуация и найти работу новую может быть сложно, поэтому резко все поменять не могу.

Переучиваться тоже не вижу особого смысла, я сознательно выбирала то, чем занимаюсь. Но иногда кажется, что я ненавижу свою работу. А временами просто злюсь, потому что боюсь каких-то перемен: у мужа сейчас совсем небольшая зарплата, у нас есть кредит на машину… Кажется, что это просто какой-то заколдованный круг.

«Спросите себя: без этой работы станет лучше или хуже?»

Как все-таки понять, что работа стала нелюбимой? И есть ли какой-то чек-лист, как решиться на перемены? Разбираемся с управляющим партнером консалтинговой компании Artitera, профессиональным хедхантером и карьерным консультантом Алексеем Немковичем.

— Работу мы любим, когда: она у нас получается; нас за нее благодарят; она приносит доход, который нас устраивает. Если какой-то из этих факторов выпадает, работа перестанет приносить удовлетворение. Тогда возникает выбор: оставаться на этом месте или искать что-то новое.

Если вы сомневаетесь насчет своей работы, Алексей Немкович советует честно ответить на вопрос, что именно вам не нравится и как вы можете это изменить.

— Допустим, не устраивает зарплата. А что вы сделали, чтобы она была выше? Если вы пришли на работу четыре года назад, хорошо с ней справляетесь, то оцените, насколько повысилась ваша квалификация и на сколько больше вы стали зарабатывать.

Если считаете, что рост зарплаты непропорционален росту вашей квалификации, идите и обсуждайте зарплату со своим руководством. Не нужно думать, что «никому не повышают», «здесь так не принято», «другому человеку месяц назад отказали», — надо пойти и обсудить варианты повышения своей зарплаты и попросить его.

Если просьбу не удовлетворили, можете смело начинать искать новую работу, тот вариант, который вас устраивает, — это абсолютно нормально и честно по отношению к себе. Мы живем в мире, где можно искать работу, не выходя из дома: для этого есть интернет, сайты с вакансиями, рекрутинговые агентства, соцсети, друзья и знакомые, которые могут вам помочь.

Единственный способ получать лучшее — это уметь вести переговоры и договариваться, в том числе с работодателем. Не нужно ждать, что кто-то поймет, что у вас возникли сложности и вам больше не нравится ваша работа.

Эксперт подчеркивает: когда вы начинаете искать новую работу, вы не лишаетесь старой. Соответственно, вы ничего не теряете и вполне можете приобрести желаемое, проявив настойчивость и приложив определенные усилия.

— Почему иногда страдать на работе легче, чем решиться все изменить?

— Мы привыкаем ко всему. В массе своей людям нравится быть в привычном для них цикле. Когда люди и место нам знакомы, для нас это понятно и безопасно (даже когда работа нам не особо нравится).

Но если люди на работе нам не нравятся, могут возникать опасения, что на новом месте коллеги понравятся нам еще меньше. Поэтому сложно что-то менять, особенно когда есть негативный предыдущий опыт и худшие ожидания, вам сложно решиться начать все заново.

Что с этим делать и как себе помочь? То, о чем вы думаете, — это ваш выбор. Никто, кроме вас, не решает, на чем сфокусироваться, на положительных ожиданиях или на негативных.

Если вы принимаете важное решение о смене привычной работы, попросите родных, близких, друзей, чтобы они вас поддержали. Объясните, к чему вы стремитесь, и попросите содействовать вам в этом.

Наверняка есть человек, которого вы считаете авторитетом и который может вам помочь. Если его нет, придется эту помощь покупать — для этого есть люди, которые сопровождают в карьерных переходах. Если дома вам некомфортно и неуютно, люди понимают, что им нужен ремонт или новая квартира. Если некомфортно на работе, то стоит задаться вопросами: ради чего вы это делаете, действительно ли это единственное место, где можно прилагать усилия? Задумайтесь — и поймете, что это всегда не так.

Даже если человек в городе, где одно предприятие, вы можете найти другую отрасль или сферу деятельности или создать работу самому. Или переехать в другой город, как это уже сделали миллионы людей до вас. Это просто выбор, который вам надо сделать.

— А если по какой-то причине невозможно бросить работу?

— Когда работа вас разрушает, негативно влияет на психику и ухудшает здоровье, надо убирать самый главный стресс-фактор. Если это как раз работа, задайте себе вопрос: когда потеряете ее, вам станет лучше или хуже?

Ситуация, когда невозможно прямо сейчас бросить работу, тоже может быть. Распределение, контракт, сложные жизненные обстоятельства.

Но работа — это не вся жизнь. У человека, который работает по восемь часов, это даже не треть жизни, потому что есть еще выходные.

Поэтому нужно ответить себе на вопросы: что у меня есть, кроме работы, какое хобби или увлечение поможет мне справиться, что меня по-настоящему вдохновляет? Если мы не любим то, что мы делаем, мы способны найти и привнести что-то, что позволит нам относиться к работе лучше. И для этого всегда есть возможность.

Если знаете, что вам остался определенный период на нелюбимой работе, заведите календарик, ведите обратный отсчет, вносите корректировки каждый день и будете видеть, как время тает. И каждый день.

Внесите в свою жизнь изменения: начните добираться на работу и возвращаться с нее другим маршрутом, обедайте или завтракайте в других местах и с новыми людьми. Начинать изменения можно с простых вещей, доступных каждому: просыпаться раньше, взять в руки книгу, познакомиться с новыми людьми, пройти видеокурс по новой профессии.

Если нельзя поменять работу прямо сейчас, можно изменить свое отношение к происходящему и найти, что полезного можно получить в этой ситуации: новые деловые связи, контакты для будущей работы, доступ к технологиями и так далее.

Нормальная ситуация — обратиться к специалистам, которые помогают проживать тяжелые ситуации, это общепринятая практика во всем мире. Действуйте, привносите в жизнь маленькие новшества ежедневно — и вы вернете вкус к жизни, наберетесь решимости и обязательно сделаете шаг, который приведет вас к желаемому.

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