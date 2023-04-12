«Лукашенко будут искать по всему миру и выдадут, если задержат» 12.04.2023, 8:50

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фото: getty images

Когда диктатора объявят в розыск?

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главного союзника Александра Лукашенко – президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по вопросам прав ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в военном преступлении – незаконной депортации детей из оккупированных территорий Украины в Россию во время вторжения РФ в Украину.

Эту тему сразу подхватили и белорусские демократические силы. Комментируя тогда эти заявления, эксперт Atlantic Council Анна Любакова отметила, что в новом докладе Верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации в Беларуси репрессии вообще сравниваются с преступлениями против человечности. По ее словам, «такими выражениями такие организации просто не разбрасываются». Тем более, что «есть за что» создать и специальный международный трибунал.

«Настала очередь режима Лукашенко»

На ордер с Путиным в своих действиях ссылаются и другие страны. Так, правительство Литвы 5 апреля одобрило инициативу Минюста страны о привлечении властей Беларуси к ответственности за миграционный кризис. Их обвиняют в несоблюдении положений Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Дело планируют передать в арбитраж или Международный суд.

«После Путина настала очередь режима Лукашенко взять на себя ответственность», – заявила министр юстиции Эвелина Добровольская.

Как отметила министр внутренних дел Агне Билотайте, инициируя в Международном суде дело против режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом, Литва не только защитит свои интересы, но и привлечет внимание международного сообщества к нарушениям прав человека.

«Дополнительный трек»

Экс-сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович в комментарии «Белсату» отметил, что больше всего продвинулись дела в рамках универсальной юрисдикции в Польше, Литве и Чехии. Но, добавил он, «демократия все делает основательно, но очень медленно, тем более в таких сложных делах».

«Аналогов белорусского формата нет на сегодняшний день. Это основная сложность», – заявил он.

По его словам, большие подвижки в вопросе привлечения представителей режима Лукашенко к ответственности произошли в связи с признанием парламентом Чехии террористическими организациями КГБ и ГУБОПиК. Идет работа ради принятия соответствующей резолюции и с польскими депутатами. Также Артем Проскалович назвал большим достижением резолюцию Европарламента от 15 марта, которая предложила государствам Евросоюза использовать принцип универсальной юрисдикции и «готовить судебные дела против белорусских должностных лиц, включая Александра Лукашенко, которые несут ответственность или причастны к систематическому насилию, репрессиям и преступлениям против человечности».

Также демократические силы совместно с партнерами в Польше и Литве «подключают дополнительный трек» – начало дел в отношении белорусских судей. Предлагается считать их непосредственными соучастниками преступлений против человечности и добиваться привлечения их к ответственности с помощью инструментов универсальной юрисдикции.

«На сегодняшний день, когда никого не избивают в открытую на улицах, нарушения прав человека, нарушение Конвенции против пыток, совершение преступлений против человечности происходит в СИЗО и тюрьмах. И к этому непосредственно причастны судьи, так как они однозначно понимают, что выносят неправосудные приговоры», – сообщил Проскалович.

По его словам, с одной стороны привлечь их к ответственности проще, так как их фамилии стоят под конкретными приговорами, с другой стороны – сложнее, так как судьи напрямую не пытают людей.

Какой смысл таких дел?

Артем Проскалович подчеркнул, что начало таких уголовных дел за пределами Беларуси важно, так как «никто не должен остаться безнаказанным» и хотя бы «потомки должны знать о роли человека в репрессиях против своего же народа».

«Если бы мы не верили, мы бы этим не занимались. И нашу веру подкрепляет то, что сейчас сдвиги произошли, а значит, мы по сути добиваемся своего», – отметил Проскалович.

По его словам, судебные процессы над нацистскими преступниками, которые продолжают по сей день, над представителями режимов из Африки или военными преступниками из бывшей Югославии – «это наиболее яркий пример того, что рано или поздно правосудие и справедливость наступят»

«Люди десятилетиями живут в других странах, но их все равно находят и выдают законным судам», – заявил собеседник.

Он подчеркнул, что если вина представителей режима, причастных к преступлениям, будет доказана, то они «всю жизнь до конца своих дней будут жить под страхом наказания». И в случае падения режимов Путина и Лукашенко им «бежать некуда», так как их «будут искать по всему миру и выдадут, если задержат».

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