В «Гвардии наступления» Украины появилась бригада «Хартия» 12.04.2023, 8:55

Бригаду создали из-за большого количества запросов, отправленных добровольцами.

11 апреля к штурмовым бригадам украинской «Гвардии наступления» присоединилась уже девятая - ею стала харьковская «Хартия».

Об этом говорится в официальном заявлении «Гвардии наступления».

Во время телемарафона заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила, что из-за большого количества запросов, отправленных добровольцами, было принято решение создать новую бригаду.

«Эта бригада будет девятой в составе «Гвардии наступления» и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в «Хартию», - сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины.

Павличенко рассказала, что заявку можно подать либо через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет происходить, либо с помощью ЦНАПов, где также можно подать свои документы оффлайн.

По ее словам, уровень отбора кандидатов в «Гвардию наступления» достаточно высок, ведь в ряды бойцов должны быть набраны лучшие и наиболее мотивированные. Однако она добавила, что кандидаты, которые все же имеют большое желание вступить в то или иное подразделение «Гвардии наступления», могут улучшить свою физическую подготовку путем тренировок и присоединиться к штурмовым бригадам.

Замминистра внутренних дел рассказала, что подготовка бойцов длится несколько месяцев. Сначала она проходит в индивидуальном режиме, ведь большое количество добровольцев раньше не служили в армии. Следующий этап учений уже в составе подразделения, в котором бойцы будут нести службу.

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