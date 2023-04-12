В России упал неизвестный объект и появились странные огненные кольца 12.04.2023, 9:05

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Взрыв от падения произошел сегодня ночью в Екатеринбурге.

В ночь на 12 апреля в российском Екатеринбурге упал неизвестный объект. Его зафиксировал ряд камер видеонаблюдения, передает УНИАН.

Как сообщают российские СМИ, это мог быть метеорит. По уточненным данным, метеорит упал в Богдановичах под Екатеринбургом.

Сразу после падения объекта раздался взрыв от его удара о землю, от которого на машинах сработала сигнализация, а также начался пожар – образовались странные круги из огня.

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