Путин капитулировал перед своей элитой 2 Альфред Кох

12.04.2023, 9:16

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Испуганный, сухонький старичок выделывает коленца для потехи его окружения.

Сегодня я долго разговаривал по телефону с Агилом Рустамзаде. Я считаю его одним из самых серьезных военных аналитиков и мне важно было узнать его мнение по поводу того, что в Бахмуте россияне вернулись к тактике «выжженной земли».

Откуда вдруг у россиян опять появились снаряды для массированных артобстрелов? Согласитесь, это не праздный вопрос и ответ на него сильно меняет перспективу этой войны в целом и будущего украинского контрнаступления в частности.

Я его пытал и так и эдак, приводил все аргументы, которые только могли прийти в голову. Он стоял на своем: никаких шансов на резкое увеличение возможностей своей артиллерии у россиян нет. Максимум - на 20-30% от того, что сегодня может их промышленность.

И проблема не только в снарядах. Проблема значительно глубже. Например, у них нет возможности для ремонта пушек. И не только тех, которые были повреждены вражеским огнем, но и тех, что нуждаются в плановой замене артиллерийских стволов. Достаточного количества новых стволов у них нет и произвести без импортной (немецкой) стали они их не могут.

Если же с баз хранения доставать старые пушки образца конца сороковых годов, то у них другой калибр. А под этот калибр снаряды давно уже не выпускаются, а у старых вышли все сроки хранения. Запускать заново производство старых калибров - это вообще утопия. Нет станков, нет другого оборудования, нужны специалисты, время и т.д.

Нынешний же всплеск артиллерийской активности происходит ценой полного прекращения поставок снарядов на другие участки фронта. Что, разумеется, лишь облегчает задачи украинского контрнаступления.

Таким образом, идея Залужного-Сырского держать Бахмут столько сколько можно, блестяще себя оправдывает: украинская оборона Бахмута не только сжирает все силы наступающих вагнеровцев (и не только их), но и львиную долю артиллерийских снарядов.

Так визги и крики Пригожина, его медийная война с Шойгу и Герасимовым и его «близость к телу» привели к тому, что он получил таки артиллерийскую поддержку, но ценой оголения остального фронта. И, следовательно, взятие никому не нужного Бахмута обернется стратегическим поражением всей русской армии. С чем мы ее и поздравляем.

В этой истории как в капле воды отражается вся вредность, глупость и бессмысленность самой природы путинского «менеджмента». Приоритеты в деятельности расставляются не из соображений пользы дела и работы на общий результат, а как итог мелкого лоббирования, показушной лояльности и псевдопатриотического горлопанства.

То, что Путин не имеет стратегического видения и всегда решает только сиюминутные задачи - это давно банальность. Но раньше это никогда не было столь зримо и наглядно. И вот теперь вся путинская конструкция, основанная на фаворитизме и терроре - рушится.

Террор по отношению к тем, кто не входит в ближний круг достиг предела: все несогласные убиты, посажены или выдавлены из страны. Остальной «черный» люд запуган и загнан в стойло. Он готов уже поддержать любую авантюру и доведен до состояния «а веревки с собой приносить?».

Но оказалось, что для победы в войне - этого недостаточно. Народ готов ходить в «мясные» атаки, только толку от них никакого нет. И не будет, пока армия не имеет достаточного количества современного оружия и всего остального: обмундирования, горючего, еды, боеприпасов, медикаментов, и пр. И даже банально - денег. Обыкновенных денег для того, чтобы платить людям достойные зарплаты. И в армии и в промышленности.

Все это армии может дать только путинская элита. Отобрать от себя - и дать. Она должна, наконец, перестать воровать, пересмотреть бюджетные приоритеты, направить на нужды войны свои немалые состояния и те производственные мощности, которые она контролирует.

Совершенно очевидно, что сама, добровольно она этого делать не станет. Она давно уже живет в парадигме, что дойной коровой является российский народ и российские недра. А они - неутомимые дояры. И для того, чтобы их обезжирить, нужно применить насилие. По другому - никак.

Путин должен обрушить террор теперь уже на их головы. И прежде всего - на головы своих силовиков. Как это сделал Сталин. Иначе он проиграет войну и, с высокой долей вероятности, потеряет поддержку народа. И тогда он станет не нужен своей элите. Ведь единственное, за что его элита ценила - это за то, что он обеспечивал относительную легитимность ее власти. А когда он потеряет популярность в народе, он станет балластом, который тянет эту элиту на дно.

Но Путин не станет терроризировать своих верных псов. Потому, что иначе они свергнут его. И поэтому он играет в войну без репрессий в отношении элиты и конкретно - силовиков. Он, напротив, дает им карт-бланш на любое преступление. Вот сегодня в сети появилось видео как вагнеровец (отрезает голову украинскому пленному https://charter97.org/ru/news/2023/4/12/543828/).

Это очевидное преступление. И это невозможно оправдать никак. Вообще. Но Путин сделает вид, что ничего не случилось. У него нет другого выхода: он теперь заложник того зверя, которого он сам выкормил и выпустил на волю. Теперь его роль лишь соглашаться со всем, что творит этот зверь. И его функция теперь - лишь первым ответить за все преступления, которые совершают эти скоты.

Они сильнее Путина. Это от них он прячется в бункере. Он боится не нас, а их. Как Медведев пляшет камаринского мужика под дудку Путина, так сам Путин выделывает коленца для потехи этих оскотинившихся тварей, которые называют себя его силовой элитой. И эта его пляска - его капитуляция. Он капитулировал еще до того, как Украина освободила свою землю. Он капитулировал перед своей элитой. Элитой, которую он сам вырастил и теперь сам стал ее заложником.

И уже ничего поделать нельзя. Забудьте. Нет никакого Путина. Есть испуганный, сухонький старичок, который дрожит от страха за свою шкуру. А Россией уже не управляет никто. Она несется как камень с горы. И несется в пропасть.

Я абсолютно уверен в том, что наступление ВСУ будет успешным. И что они разгромят путинское войско. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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