«Мобилизация у нас идет в режиме ошпаренной лошади» 1 12.04.2023, 9:20

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Хакеры опубликовали интересный перехват.

Поскольку российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине, в Кремле продолжают придумывать способы пополнения личного состава российской армии. Однако на контрактную службу захватчики идти не хотят.

Причиной тому является низкая заработная плата и порядки в РФ. Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора оккупантов, который в распоряжение obozrevatel.com предоставили хакеры из группировки «Фронтовые разговоры оккупантов».

Отмечается, что российскому контрактнику платят мало, поэтому россияне не желают записываться на войну. Однако они не принципиально не готовы умирать на захватнической войне, а просто хотят большую зарплату за такую «работу».

Поэтому оккупанты ждут, когда министр обороны Сергей Шойгу уже не сможет рассказывать сказки кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что в его ведомстве все хорошо и они вынуждены будут объявить очередную мобилизацию. Ориентировочно это может произойти уже летом. Оккупанты считают, что тогда им начнут предлагать большие деньги за участие в войне.

Полная стенограмма:

– Ну это просто ближе к событиям. Короче, идет у нас мобилизация в режиме ошпаренной лошади по той простой причине – никто там ничего не наберет. Даже я знаю, люди приходят. Я хорошо знаю, люди ко мне приходят и говорят: «Что за … ? Меня на 27 рублей хотят (имеется в виду заработная плата 27 тыс. рублей. – Ред.). 25-27 рублей». А я говорю: «Ну так что, не ходи». А он: «Да я и не пойду. Буду ждать мобилизацию и пойду на 195». Я говорю: «Ну ладно».

– А когда это все начнется?

– Я думаю, что ближе к лету, когда станет ясно, что никто ничего не набрал. Конечно, оленевод (пренебрежительное прозвище российского министра обороны Сергея Шойгу.– Ред.) будет врать верховному, как обычно, до последнего врать будет. Ему не привыкать, тем более с него никто этого не спросит. А потом в режиме ошпаренной лошади будет мобилизация.

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