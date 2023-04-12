В Беларуси ввели новые правила заправки для фур 12.04.2023, 9:23

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Возможности для грузовиков из ЕС сократились.

В Беларуси обновлен перечень АЗС, где могут заправляться грузовики из стран ЕС, заезжающие в нашу страну для перегрузки и перецепки. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Некоторые заправки, изначально определенные для обслуживания тягачей с европейскими номерами, исключены из списка — в основном речь идет о АЗС «Лукойл» и «Газпромнефти-Белнефтепродукта».

Так, грузовики, въехавшие в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи» (белорусско-польская граница), могут заправляться на двух АЗС «Белоруснефти» в Бресте.

Для «Берестовицы», где поляки закрыли сопредельный пункт, предусмотрена одна АЗС «Белоруснефти» на трассе М6.

Для пункта пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе действуют две заправки «Белоруснефти» в Гродно и на дороге М6.

Для пункта пропуска «Бенякони» — одна заправка «Лукойла» в деревне Бастуны.

Для пункта пропуска «Видзы» — АЗС «Белоруснефти» в Новополоцке и АЗС «Татбелнефтепродукта» в деревне Крюки.

Напомним, с 16 апреля прошлого года Беларусь ввела контрсанкции против автоперевозчиков из ЕС. Теперь они могут въезжать в нашу страну только для доставки грузов в специальные транспортно-логистические центры для перецепки. Дальше груз могут доставлять белорусские перевозчики.

При этом европейские грузовики могут въехать в нашу страну через определенные пункты пропуска. А на территории Беларуси они могут заправляться только на определенных АЗС и специальным видом дизтоплива ДТ-Л-К5 ECO, цена на которое выше. Причем альтернативы для водителей большегрузов на европейских номерах не предполагается.

Кроме того, концерн «Белнефтехим» разослал на АЗС, где дизтопливо продается по обычной цене, памятку для операторов. Они должны отслеживать номера фур, которые у них заправляются, и, если это грузовик с номерами ЕС, в течение 30 минут сообщить о факте заправки в таможню.

Уже известно о множестве штрафов для перевозчиков за заправку на «неправильных» АЗС.

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