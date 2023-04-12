В Москве ждут не только контрнаступления ВСУ, но и еще кое-чего в Беларуси 9 Сергей Климовский

12.04.2023, 9:34

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Леди Революция может заглянуть «на огонек».

В Кремле изводят себя ожиданием большого контрнаступления ВСУ в первых числах мая, но забывают, что есть еще две сакральные даты: 27 июля форум Россия – Африка и 15 августа – саммит БРИКС в ЮАР. Обе эти даты сейчас гораздо сакральней и важнее для Кремля, чем тот рукодельный культ, который он с 2014 г. сооружает вокруг 9 мая.

Важность их обусловлена ордером МУС на арест Путина и политикой, которую Москва запустила в ноябре 2019 г. на первом форуме Россия – Африка. Второй такой форум Москва хотела провести летом 2022 г., но провал блицкрига ее войск в Украине сделал невозможным это. Для Кремля крайне важно провести такой форум в Свято-Ленинграде с 27 по 29 июля, поскольку третья попытка собрать Африку в РФ у него уже вряд ли будет. Если форум не состоится или будет малопредставительным, то под вопросом окажется и поездка путина в ЮАР, власти которой в раздумье – арестовывать его или нет. Офис ее президента Сирила Рамофоса заявил, что приглашение путину отправил и констатировал, что в ЮАР пока еще никого из глав иностранных государств не арестовывали. Но это не стопроцентная гарантия, что для путина в ЮАР не сделают исключения.

Насколько в Кремле все в напряжении можно судить не только по частоте поездок Лаврова в Африку, но и по тому дивному тексту на английском языке, который разместил 8 апреля в Твиттере коллектив авторов, работающий под вывеской «Дм. Медведев», и который Илон Маск отказался удалить, чтобы гнусность Москвы всем была видна. «Медведев» объявил, что поскольку Украина не нужна США, Европе, Латинской Америке, Африке и Азии, а нужна только России, то должна исчезнуть. То есть, стать частью России. Он допустил, что Украина может стать еще частью Антарктиды, а не только России, чтобы показать широту кругозора, но не упомянул Австралию. У «Медведева» Австралия уже исчезла. Гитлер, если бы прочел текст «Медведева», вскрикнул бы: «Что, так тоже можно было?!». Украина у Гитлера уже исчезала с карты, теперь исчезает у «Медведева».

Такие центральные издания РФ, как например, РБК перевели этот текст «Медведева» на российский язык, чтобы его могли прочесть не только африканцы, но и россияне в рамках программы очищения языка от латинизмов. В ноябре 2022 г. после освобождения Херсона Твиттер «Медведева» резко перевели с российского на английский язык. Вероятно, Медведев готовится к исчезновению России. Последняя публикация на российском языке в его Твиттере – видеозапись 1 декабря ответа Медведева в Пекине на приветствие Си Цзиньпина. Вероятно, Медведеву в Пекине сказали, пора тебе, братец, переходить на английский, так как китайский не осилишь. Он и перешел, и теперь РБК приходится делать обратный перевод, чтобы читали его не только в Южной Африке.

Текст «Медведева» за 8 апреля – это нервный срыв всей кремлевской рати, а не лично его. Именно срыв, так как стилистика текста дикая и не идет ни в какое сравнение со статьями по истории Украины, которые осенью 2021 г. публиковали за подписью Медведева. Если так продолжится, то Путин скоро заговорит матюками, а лавров перейдет на «феню» в ООН.

Третья, экономическая причина интереса Москвы к континенту имеет не только очевидное финансовое объяснение, но и прямое отношение к той мировой войне, которую Москва хочет запустить. В ее аспекте для Москвы было бы выгодно прекратить поступление нефти, газа и минерального сырья из Африки на мировой рынок, прежде всего в Европу, и таким способом принудить ту к сдаче Украины, а затем и к собственной капитуляции.

Определенные успехи у Москвы по подчинению себе Африки есть и делегации глав Мали, Эритреи, ЦАР, Буркина-Фасо и Чада на форум в Свято-Ленинград приедут, разумеется, если погода не будет уж совсем военной, как назвал ее Эммануэль Макрон. Но метеосводки из США в виде масштабной утечки информации, похожей на Викиликс-2, указывают, Макрон прав, погода не только весной, но и летом будет предельно военной. По сути, в Нью-Йорке «утекло» предупреждение Москве в стиле киевского князя Святослава «Иду на вас». Из-за этой «утечки» и произошел нервный срыв в Кремле в виде записи в Твиттера от «Медведева».

Лукашенко через два дня 10 апреля попросил на камеру в кабинете у Шойгу, чтобы тот дал зуб и поклялся, что армия РФ будет защищать его и БССР до последнего патрона. Картина, достойная кисти художника, – Лукашенко просит Шойгу не бросать его и защитить от всех врагов. Если бы на Шойгу одели каску и доспехи, и он стоял бы, а не сидел в кресле, и перед ним на коленях стоял Лукашенко, то это выглядело бы более эпично и убедительно. Такую картину можно было бы выставить на аукционе и получить за нее хорошие деньги. Вместо этого получилась серятина, поскольку армия РФ и так бродит по Беларуси который год как у себя дома, а сейф у Лукашенко забит такими расписками от Кремля. Шойгу, хлебающий чай и утешающий Лукашенко словами: «Я тебя не брошу, потому что ты хороший», выглядит как еще один постановочный ответ Кремля самому себе на вопрос, что делать, если в Беларусь заглянет леди Революция.

После репортажа «Бравый Шойгу утешает блудного Лукашенко» возникает ощущение, что в Москве ждут не только контрнаступления ВСУ, но еще и чего-то в Беларуси. Самое время для армии РФ начинать и там копать рвы и расставлять бетонные пирамидки. Можно изучить еще вариант с высадкой десанта ВСУ на Кубани и там тоже копать рвы. Если Ленинградская область летом вернет свое историческое имя Ингрия, то саммит Россия – Африка в ней точно не состоится. Не состоится он, также если ВСУ летом выйдут к Перекопу. Поэтому не стоит спешить в мае брать Москву в кольцо. Месть – холодное блюдо и есть его лучше кусочками.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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