У Зеленского отреагировали на видео с казнью оккупантом украинского военного 4 12.04.2023, 9:41

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За все будет ответ и ответственность.

В интернете, в частности в Telegram, пользователи распространяют видео, на котором, по описаниям, российский оккупант якобы обезглавливает живого украинского бойца. После появления видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: «За все будет ответ и ответственность».

Где впервые был опубликован ролик, неизвестно.

Редактор LIGA.net посмотрел видео:

На нем видно, как люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) обезглавливают живого человека в форме с украинскими знаками отличия.

Лица людей на полутораминутном видео закрыты масками. Один из, предположительно, российских военных ведет переговоры по рации и отдает указания второму (который и совершает убийство при помощи ножа).

На записи также видно, как эти двое людей демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия. На форме человека, который подвергается казни, видна желтая лента (их во время войны используют украинские военные).

На ролике видны ярко зеленые листья, поэтому не исключено, что он мог быть записан раньше.

Как сообщал сайт Charter97.org, 6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал «Слава Украине!». Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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