Где выгоднее купить продукты к пасхальному столу 2 12.04.2023, 9:43

Сравнение цен в разных магазинах.

Корреспондент Intex-press обошла магазины некоторых крупных торговых сетей в Барановичах и сравнила цены на продукты, которые чаще всего покупаются на праздничный стол к Пасхе.

В наш набор мы включили мясо, яйца, творог, муку, помидоры, огурцы, а также «Кагор». Мониторинг цен провели 10 апреля в магазинах четырех торговых сетей, выбирая нужный товар по самой низкой цене из предложенных.

За мукой и творогом – в «Евроопт», за яйцами – в «Белмаркет»

Светлое Христово Воскресение у многих ассоциируется с крашеными яйцами, куличами, а также творожной пасхой.

Яйца, как показал наш мониторинг, выгоднее всего покупать в «Белмаркете», где десяток (мы смотрели яйца С-1) стоит 2,86 руб.

Мука, которая нужна для куличей, дешевле в «Евроопте»: тут цена за 1 килограмм муки высшего сорта – 1,41 руб. Творог (упаковка 9%-го весом 350 г) тоже дешевле в «Евроопте» – 3, 51 руб.

За огурцами – в «Алми», за помидорами – в «Корону»

Трудно представить праздничный стол без мясных блюд. Если вы, конечно, не вегетарианец. Поэтому в нашу пасхальную корзину мы поместили свинину и курицу. И тут по всем позициям (филе свинины и курицы, шея свиная) самые низкие цены в «Евроопте».

Что касается овощей, то самая выгодная цена на огурцы оказалась в «Алми»: один килограмм стоил 3,49 руб., а вот помидоры в магазине этой же сети стоили дороже всего – 11,44 руб. за кило. За ними отправляйтесь в «Корону», где есть томаты по 9,25 руб.

Где выгоднее закупаться?

Мы сравнили общую стоимость нашей пасхальной корзины (смотрите таблицу), и оказалось, что дешевле всего набор продуктов в «Евроопте» – 80,81 руб.

Самую большую сумму за продукты по нашему списку придется оставить в «Белмаркете» – 85,09 руб.

На сколько подорожал пасхальный набор?

За год (в 2022-м мы также мониторили цены) покупки к праздничному столу выросли в цене. Точно такой же пасхальный набор в апреле 2022 года стоил от 66,21 руб. до 80,1 руб.

Если сравнивать минимальные цены, то больше всего за это время подорожала свиная шея – плюс 50%. Что осталось по прошлогодней цене, так это мука.

Стоимость продуктов в разных торговых точках города Барановичи на 10 апреля 2023 г., в руб.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».