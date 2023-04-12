Минтранс намерен изымать маршрутки у белорусских перевозчиков 8 12.04.2023, 9:49

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Нововведение заработает уже в этом месяце.

Стало известно, что Минтранс планирует забирать маршрутки у белорусских перевозчиков за нарушения. Маршрутки и автобусы будут изымать у перевозчиков в том случае, если их транспортные средства выходят на рейсы с технеисправностями, пишет «Комсомолка».

Речь идет о таких неисправностях как трещина на лобовом стекле в зоне обзора водителя, лысая резина либо же при других нарушениях лицензионных требования и условий пассажирских перевозок. Данную меру наказания планируют применять уже в апреле 2023 года. Что касается административных штрафов, то они останутся. Об этом во время семинара-практикума в Гродно, который был посвящен безопасности пассажирских перевозок, рассказал представитель региональной транспортной инспекции.

Решение о его возращении транспортного средства будет принимать Экономический суд. Сказано, что маршрутку или автобус будут изымать после того, как будет зафиксировано грубое нарушение. Транспортное средство отправлять на стоянку временного хранения. К примеру, в Гродно такой транспорт будет храниться на территории ТД «Восточный» на Южном рынке.

Отмечается, что самыми распространенными техническими неисправностями, которые удалось выявить, считаются лысая резина, трещина на лобовом стекле в зоне обзора водителя, неработающие ремни безопасности, неисправные дверные замки. Удалось обнаружить и другие нарушения. Речь идет про отсутствие техосмотра, перевозку пассажиров без договора с оператором, установка дополнительных пассажирских мест.

Напомним, что страшное ДТП с маршруткой и грузовым автомобилем МАЗ произошло под Смолевичами в феврале 2023 года. На месте погибло 11 человек, а затем еще двое скончались в больницах.

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