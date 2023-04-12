«Хотите импортный наряд — готовьте не менее 900 рублей» 5 12.04.2023, 9:59

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Фото: lidiasvadba.ru

Сколько сейчас стоят свадебные платья в Беларуси?

Свадебный сезон уже стартовал, а значит, тысячи белорусок ищут свадебные платья. Журналисты Myfin.by посмотрели, сколько стоят подвенечные наряды у дизайнеров, белорусских брендов и на онлайн-барахолках.

Хотите платье от кутюрье? Придется ехать за границу

В каталогах белорусских свадебных салонов сегодня редко встретишь платья от таких всемирно известных модных домов, как Dior, Chanel, Vera Wang, Elie Saab, Giorgio Armani. Во-первых, стоимость нарядов этих брендов может доходить до нескольких десятков тысяч белорусских рублей. Во-вторых, не каждая невеста готова облачиться в платье черного цвета, декорированное алыми шариками, или, например, предстать перед гостями в полупрозрачной тунике по цене престижной марки автомобиля.

Фото: pinterest.com

– Лет пять назад мы привозили для наших невест такие платья под заказ. Была даже услуга пошива моделей от кутюр по снятым меркам. Но потом от этого отказались – хлопотно, дорого, проблемы с логистикой, да и желающих единицы, – рассказала владелица одного из столичных свадебных салонов. – Если девушка хочет что-то конкретное и может себе позволить платье от 5 тысяч долларов, то наверняка у нее есть возможность съездить в тот же Милан на примерку и привезти понравившуюся модель.

Импортные наряды prеt-а-porter – готовьте не менее 900 рублей

Свадебные платья этой категории, которые отшиваются партиями без учета индивидуальных особенностей фигуры невесты, можно без труда найти в Беларуси. В основном представлены российские бренды, составляющие примерно половину ассортимента свадебных салонов. Например, платья российского производства от Alex Veil можно найти по цене от 1275 до 2700 руб., наряд от Rima Lav обойдется в 960–1380 руб.

Платье от Rima Lav. Фото: rimalav.com

Европейских свадебных платьев на рынке сегодня не очень много. И, как правило, они тоже из прошлогодних коллекций. Например, в салонах можно приобрести наряды от немецкого бренда Escada, цены на которые стартуют от 1980 руб., или присмотреться к бюджетным итальянским платьям от Lorena Bride за 1000 руб.

Пришло время «купляць беларускае»?

В Беларуси есть не менее десятка брендов, которые создают свадебные платья. Цены стартуют от 254 руб. – такой бюджетный вариант наряда предлагает компания ЕMSE, известная своей коллекцией свадебных платьев в духе минимализма.

Самое дешевое платье от Papilio удалось найти в салоне за 455 руб., самый дорогой наряд этого бренда стоит 3187 руб. Тем, кто равнодушен к пышным юбкам и фате, Papilio предлагает различные варианты свадебных костюмов, в том числе и брючные пары за 900-1000 руб.

Еще у одного белорусского производителя AVE женские костюмы для свадьбы стоят в среднем 700-900 руб., а за платья мини и миди придется отдать от 650 до 1150 руб. Дороже всего обойдутся наряды «в пол» – от 800 до 1800 руб. При этом неважно, покупает невеста готовое изделие или заказывает его пошив, выбрав модель в каталоге, – стоимость наряда будет одинаковой.

Фото: instagram.com

Платье от Rara Avis (бренды Rara Avis, Ange Etoiles, Blammo-Biamo) обойдется примерно в 1900-2000 руб. В фирменном салоне группы компаний рассказали, что при желании можно выбрать модель по каталогу и отшить по фигуре, от этого стоимость наряда не изменится.

Индпошив: цены ниже, но придется подождать

Многие свадебные салоны предлагают не только готовые наряды, но и шьют платья на заказ. В этом случае можно немного сэкономить и уложиться примерно в 800-900 руб. Если покупать ткань и фурнитуру самостоятельно и платить только за работу специалистов, поход в салон обойдется примерно в 500-600 руб.

– Обычно нам приносят фотографии свадебных платьев, а мы на месте уже подбираем похожий наряд, устраиваем примерку. В этом случае сразу видно, какие детали будут уместны, что нужно изменить или доработать. В итоге получается совершенно уникальная модель, сшитая по фигуре и для конкретного человека, – рассказала Myfin.by сотрудница одного из минских свадебных салонов.

Фото: avedress.by

В зависимости от сложности модели работа по пошиву занимает от 3 до 5 недель. В экстренных случаях свадебное платье может быть готово за несколько дней, но за оперативность придется доплатить не менее 20% от стоимости заказа.

В интернете можно найти десятки частных объявлений о пошиве свадебных платьев на дому. Цены на услугу без учета материалов стартуют от 250 руб., срок выполнения заказа – не менее 10 дней.

Сколько стоят свадебные платья на барахолках?

Бюджетные варианты свадебных платьев можно найти на онлайн-барахолках. Самый бюджетный вариант предлагают за 35 руб. (платье б/у, требует химчистки и мелкого ремонта). Самое дорогое бэушное платье, которое удалось здесь найти, стоит 2200 руб. Это модель английского бренда To be Bride, расшитая кристаллами Сваровски.

Если повезет, то на барахолке можно приобрести и новые свадебные наряды с минимальными потерями для кошелька. Например, за платье от Chi Chi London продавец просит всего 150 руб., а платье Divina Sposa из Парижа с модным силуэтом «русалка» обойдется в 1200 руб.

А что на Aliexpress?

Фото: pollardi.com

На маркетплейсе Aliexpress можно найти свадебные платья по цене от $5 (около 15 руб.). Но нужно учитывать, что еще $20-25 (60-75 руб.) продавец потребует за то, чтобы переслать наряд в Беларусь. Обратная сторона относительной дешевизны такой покупки – сомнительное качество товара и возможные проблемы с доставкой.

Что в итоге?

Самые доступные варианты свадебных платьев можно найти на онлайн-барахолках или заказать в китайских интернет-магазинах. Такой вариант оптимален для тех, кто подходит к выбору наряда прагматично и не хочет тратиться на наряд на один день.

Если невеста точно знает, какой фасон платья хочет надеть в день торжества, вариант индивидуального пошива – оптимален. Тогда наряд подгонят по фигуре и сделают именно таким, как пожелает заказчица. Однако нужно понимать, что материалы и фурнитуру придется искать самостоятельно или выбирать из доступного набора в ателье. Поэтому придется потратить время, чтобы получить желаемое платье.

Для тех, кто очень серьезно относится к выбору свадебного платья, подойдут предложения салонов. Здесь невестам предлагают продуманные дизайны, подгонку по фигуре и массу дополнительных аксессуаров. Правда, и заплатить за сервис придется больше, чем в случае с барахолками и индпошивом.

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