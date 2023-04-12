«Не надо, хватит!»: Скабеева сорвалась в прямом эфире из-за позора армии РФ 9 12.04.2023, 10:05

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Пропагандистка истерично обратилась к российским властям.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева бьет тревогу из-за грядущего контрнаступления ВСУ, опасаясь масштабного отступления российской армии.

В прямом эфире ток-шоу «60 минут» она обратилась к российским властям с призывом ни в коем случае не недооценивать возможности украинской армии, которую на этой неделе пополнят еще несколько десятков тысяч подготовленных в Великобритании солдат, передает dialog.ua.

Скабеева признала, что вынуждена вновь и вновь в эфире озвучивать собственные тревоги, поскольку ранее в сентябре прошлого года контрнаступление ВСУ закончилось масштабным отступлением россиян из Харьковской и Херсонской областей.

На видео пропагандистка просит власти РФ сделать все, чтобы больше не отступать, поскольку российская армия уже и без того выглядит позорно.

«На этой неделе из Великобритании возвращается 20 000 обученных украинцев. Это я к тому, что упаси нас Господь относиться легкомысленно к этому контрнаступлению. Я, возможно, иной раз по кругу всегда призываю помнить сентябрь прошлого года, харьковские события, они тогда тоже анонсировали, а потом мы отошли из Херсона... Вот чтобы не отходить уже, не надо, хватит, наотходились!», - заявила Скабеева.

Комментируя видео, британский журналист Фрэнсис Скарр отметил, что Скабеева не скрывает своего беспокойства. «Ольга Скабеева, ведущая российского государственного телевидения, похоже, очень обеспокоена возможностью нового контрнаступления Украины», - отметил он.

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