Эксперты назвали 10 профессий, которые могут исчезнуть из-за ChatGPT 5 12.04.2023, 10:10

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Нейросети активно развиваются.

Чат-бот ChatGPT существует всего несколько месяцев, но уже успел навести немало шума в техносообществе. Эксперты говорят, что ChatGPT и аналогичные разработки из области ИИ могут угрожать некоторым рабочим местам, особенно для «белых воротничков».

Специалисты портала Business Insider выделили 10 популярных профессий, которые могут полностью или частично исчезнуть из-за развития нейросетей. К ним относятся:

- технические вакансии (кодеры, программисты, инженеры-программисты, аналитики данных),

- работа в СМИ (СЕО, редакторы, журналисты),

- работа в юридической отрасли (параюристы, помощники юристов),

- маркетологи,

- учителя,

- финансовые вакансии (финансовые аналитики, личные финансовые консультанты),

- трейдеры,

- графические дизайнеры,

- бухгалтера,

- сотрудники службы поддержки.

Недавнее исследование Goldman Sachs показало, что генеративный ИИ может в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что приведет к «значительному сбою» на рынке труда.

В то же время некоторые эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что ИИ может помогать в работе, но присматривать за ним должен человек, чтобы избежать ошибок и предвзятости.

Отметим, что ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

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