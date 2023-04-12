Эксперты назвали 10 профессий, которые могут исчезнуть из-за ChatGPT

Эксперты назвали 10 профессий, которые могут исчезнуть из-за ChatGPT5
- 12.04.2023, 10:10
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Нейросети активно развиваются.
Чат-бот ChatGPT существует всего несколько месяцев, но уже успел навести немало шума в техносообществе. Эксперты говорят, что ChatGPT и аналогичные разработки из области ИИ могут угрожать некоторым рабочим местам, особенно для «белых воротничков».
Специалисты портала Business Insider выделили 10 популярных профессий, которые могут полностью или частично исчезнуть из-за развития нейросетей. К ним относятся:
- технические вакансии (кодеры, программисты, инженеры-программисты, аналитики данных),
- работа в СМИ (СЕО, редакторы, журналисты),
- работа в юридической отрасли (параюристы, помощники юристов),
- маркетологи,
- учителя,
- финансовые вакансии (финансовые аналитики, личные финансовые консультанты),
- трейдеры,
- графические дизайнеры,
- бухгалтера,
- сотрудники службы поддержки.
Недавнее исследование Goldman Sachs показало, что генеративный ИИ может в той или иной степени заменить 300 млн сотрудников по всему миру, что приведет к «значительному сбою» на рынке труда.
В то же время некоторые эксперты в сфере искусственного интеллекта считают, что ИИ может помогать в работе, но присматривать за ним должен человек, чтобы избежать ошибок и предвзятости.
Отметим, что ChatGPT – это чат-бот, который за пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.