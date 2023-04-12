В CNN узнали о еще одном видео жуткой казни украинского военного 3 12.04.2023, 10:30

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Оба ролика касаются отдельных событий.

На прошлой неделе в соцсетях появилось два видео, на которых, скорее всего, было показано отсечение голов украинским военнослужащим российскими оккупантами. Оба кадра касаются отдельных событий.

Об этом сообщает CNN.

«Одно из видео могло быть снято совсем недавно, в то время как другое - судя по количеству листьев на земле - похоже, было снято летом», - допускают журналисты.

Первое видео

Как указано в материале CNN, первое видео казни украинского военного было опубликовано 8 апреля. Его якобы сняли российские наемники с ЧВК «Вагнера», на нем видны обезглавленные трупы двух украинских военных, лежащих на земле у уничтоженной военной машины.

По информации издания, на видео можно услышать голос за камерой, который, похоже, искажен, чтобы предотвратить идентификацию говорящего.

«Бронетранспортер взорвался на мине», - говорит голос.

Очевидно, имея в виду тела на земле, голос, смеясь, продолжает: «Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы».

Как информируют CNN, у погибших солдат, похоже, тоже отрублены руки.

По данным российских соцсетей, видео было снято вблизи Бахмута, где идут самые ожесточенные бои. Однако в CNN отметили, что не могут самостоятельно подтвердить место съемки видео. В материале не опубликовано видео.

Второе видео

Как указывают журналисты, второе видео казни украинского военнослужащего, которое было опубликовано в Twitter (11 апреля всколыхнуло сеть), сильно размыто и, похоже, было снято летом. О чем свидетельствуют зеленые листья на фоне.

На нем показано, как российский оккупант ножом отрезает голову украинскому военному. Голос в начале видео предполагает, что жертва могла быть еще жива, когда началось жестокое нападение.

Напомним, что вчера сетью распространилось видео казни, вероятно, украинского военного. В Офисе президента Украины уже отреагировали на это и пообещали, что за агрессор понесет ответственность.

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