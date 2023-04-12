Полковник ВСУ: Два участка фронта у россиян посыплются, как домино 12.04.2023, 10:36

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Оккупанты сами «заползли» в узкие «мешки», которые не смогут удержать.

Летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что у россиян есть два участка фронта, которые обречены на провал: их просто невозможно удерживать.

«Это узкие полоски вдоль моря, в которые россияне сами заползли, – Херсонское и Запорожское направления. Там около 500 километров фронта по ширине, но глубина составляет всего 100 км. Они прижаты к морям как к Черному, так и к Азовскому», – объяснил эксперт в интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

С военной точки зрения, нет никаких механизмов, чтобы удерживать эти участки фронта, отметил Свитан.

Также полковник подчеркнул, что если ВСУ будет поставлена задача, то даже без большого количества вооружений мы вскроем эти фронты.

«Будет эффект домино. В каком-то месте пересекаешь эту пуповину – валится весь фронт, и противнику придется уходить. Может, это будет не жест доброй воли в чистом виде, но они уже готовят свое населения к тому, чтобы как-то отбелить бегство россиян с этих фронтов», – сказал Свитан.

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