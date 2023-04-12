«Вечером повестка — утром увезли»8
- 12.04.2023, 10:38
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Белорус рассказал, как организованы военные сборы.
Житель Брестской области под ником sheka.live рассказал в TikTok, как его забрали на сборы. На то, чтобы собраться, ему дали ночь, пишет hrodna.life.
Мужчина советует другим подготовиться и держать вещи при себе. По его словам, это не первая волна призыва из запаса.
«Сборы. Первая волна. Ночь на сборы», — написал мужчина. На видео видны автобусы, в которых призванных увезут на сборы.
Мужчина посоветовал всем призывного возраста подготовиться и собрать вещмешки — сменную одежду, еду на первое время и туалетные принадлежности.
«Так как повестки раздают буквально за пару часов и увозят всех по подразделениям. Это происходит очень быстро», — сообщил мужчина.
Житель Брестской области попал под «первую волну». Он обещал рассказать побольше про сборы, но перестал публиковать видео.
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@sheka.live #беларусьсейчас ♬ Цвет настроения чёрный - Егор Крид