В Чечне неизвестные обстреляли «кадыровцев» 12.04.2023, 10:45

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Это уже второе нападение за последние две недели.

В Чечне опять произошла перестрелка. Так, в селе Гвардейское неизвестный вступил в перестрелку с кадыровцами. Соответствующее видео во вторник, 11 апреля, появилось в Telegram-каналах, передает korrespondent.net.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что «сотрудники полиции и ОМОН вместе с ФСБ провели успешную спецоперацию по нейтрализации стрелка». При этом, он отметил, что тот из соседнего региона.

Сообщается, что стрелявшего ранили, задержали и допрашивают.

Отметим, это уже не первая перестрелка с кадыровцами за последнее время.

Напомним, вечером 28 марта чеченские телеграмм-каналы передали, что в Гудермесе неизвестные якобы напали на районный отдел внутренних дел. Местные СМИ сообщили, что на место происшествия из Грозного сразу направили большую колонну кадыровцев, перекрыв все дороги. Во время перестрелки кадыровцы застрелили двух мужчин, якобы напавших.

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