Как белоруска делила с мужем автомобиль и при чем тут интернет 12.04.2023, 10:53

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Иллюстративное фото

Поучительная история.

В редакцию «Автобизнеса» обратилась читательница Оксана, в жизни которой настал переломный момент – развод с супругом. В их семье была машина, которой в один прекрасный момент не стало, – и за имущество пришлось судиться.

«Нет машины и делить нечего»

Hyundai Solaris супруги покупали вместе спустя полгода после свадьбы. Оксана говорит, что «хотели сделать себе такой подарок». Оплачивали в складчину: что-то дали родители, что-то – супруг, а что-то – она. Машину на учет в ГАИ поставили на мужа, поскольку он пользовался ею чаще. Брак продержался два года.

«Муж собрал вещи, сложил их в нашу машину и укатил, – говорит Оксана. – Когда поднялся вопрос о разделе имущества, мы решили это сделать цивилизованно, без суда и скандалов. «Это тебе, а это мне» было, пока речь не зашла о совместном автомобиле. «А у меня его давно нет, я продал», – ответил уже бывший муж. Тогда я сказала, что мы в таком случае откроем рекламные объявления о продаже аналогичных машин, узнаем среднюю цену по рынку, и я попрошу выделить половину ее стоимости. На это предложение супруг отреагировал довольно резко, мол, нет машины и делить нечего».

Оксану такой ответ не удовлетворил. Она позвонила в ГАИ, но там ей сказали, что информацию разглашать не могут, поскольку собственником машины она не являлась. Впрочем, это было ожидаемо, поэтому девушка решила «копать» дальше и обратиться в суд, чтобы найти нового собственника.

«Сюрприз» ожидал Оксану на первом же судебном заседании. Как оказалось, супруг Оксаны продал машину… своей матери за 6000 рублей. Все официально, есть договор купли-продажи, который зарегистрирован в ГАИ. По факту машина у супруга как была, так и оставалась в распоряжении, просто собственник формально сменился. Сделано это было с понятной целью: дабы избежать раздела автомобиля при разводе. Поэтому пришлось Оксане и ее представителю свои исковые требования дополнить, добавив требование о признании сделки между бывшим супругом и его матерью недействительной.

Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье имущество, нажитое супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными.

На очередное судебное заседание муж Оксаны принес долговую расписку от некоего гражданина, который одолжил ему деньги на покупку автомобиля, о чем в расписке и было указано. Как пояснил супруг, Оксана обо всем знала, значит, долг общий, поэтому не он ей должен половину стоимости авто, а она ему, так как после развода долговые обязательства на содержание семьи также делятся. Такой вот поворот. «Все ушло на оплату кредита на квартиру» – версия ответчика была весьма убедительной. Мать мужа настаивала на том, что она автомобиль купила у своего сына, так как деньги ему были нужны на погашение кредита. Но Оксана с этим не согласилась.

Что решил суд

Суд удовлетворил требования Оксаны о признании сделки между бывшим супругом и его матерью по продаже автомобиля недействительной. Он также установил, что во время брака супруг Оксаны купил в автосалоне «Рольф» Hyundai Solaris за 650 тысяч российских рублей, что подтверждено договором купли-продажи. Ответчик, не оспаривая данного факта, пояснил, что ввиду тяжелой финансовой ситуации впоследствии продал автомобиль своей матери за 6000 белорусских рублей, которые передал затем супруге. Однако суд не увидел достоверных и достаточных доказательств передачи средств.

Из решения суда

Поскольку в судебном заседании установлено, что указанный автомобиль является совместной собственностью супругов, то он подлежит разделу с признанием за каждой из сторон права собственности на 1/2 долю данного автомобиля.

Так как данный автомобиль находился и находится в фактическом владении ответчика, то суд находит подлежащими удовлетворению требования истицы о передаче данного автомобиля в собственность ответчика со взысканием с последнего в ее пользу 1/2 стоимости данного автомобиля.

При взыскании стоимости суд исходит из стоимости автомобиля, представленной истицей, в размере 8000 долларов США в эквиваленте в белорусских рублях, которая определена ею исходя из рыночной стоимости согласно сайтам интернет-ресурсов.

Как вы поняли, автомобиль остался у бывшего супруга Оксаны, но он теперь обязан выплатить ей половину его стоимости — $4000. «Сделка» по продаже машины сыном своей матери за 6000 рублей признана судом недействительной, поскольку это была попытка увести имущество из-под раздела, а сам сын как продолжал эксплуатировать автомобиль, так и продолжает. Да и такая сумма за вполне приличную машину уж очень бросается в глаза, тем более в сделке между близкими родственниками.

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