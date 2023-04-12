Как сделать разноцветные пасхальные яйца: традиционные способы 1 12.04.2023, 11:01

Фото: pixabay

Из некоторых ингредиентов можно сделать натуральные красители.

У православных Пасха в этом году приходится на 16 апреля. theLime подобрал несколько вариантов, как можно раскрасить пасхальные яйца с помощью натуральных красителей.

Пурпурно-красный цвет

Самый популярный натуральный краситель – это отвар луковой шелухи, который придает крашенкам красивый багровый оттенок.

2 стакана луковой шелухи заливаем 2 л воды, отвариваем примерно 1 час на маленьком огне. Затем отцеживаем и в этом отваре варим яйца. Многие варят яйца не выбрасывая шелуху, это не портит результат. В зависимости от времени приготовления и насыщенности отвара получаем палитру от золотистого до кирпичного, красного и коричнево-бордового цвета.

Фото: pinterest.com

Голубой цвет

Покрасить яйца во все оттенки голубого можно с помощью краснокочанной капусты.

Для этого головку капусты измельчаем, заливаем водой (0,5 л), добавляем 6 ст. л. уксуса и даем настояться 8-10 часов. Затем процеживаем настой и опускаем в него только что сваренные яйца. Держим в настое от 30 минут до 3 часов. Во время высыхания пасхальные яйца сразу же поменяют цвет с сиреневого на голубой.

Фото: pinterest.com

Зеленый цвет

Если вы хотите добиться красивого зеленого цвета, достичь этого будет непросто, так как натуральные красители придают им травянистые и болотные оттенки. Можно попробовать покрасить яйца в отваре шпината, петрушки или крапивы.

Фото: pinterest.com

Желтый цвет

Чтобы получились пасхальные яйца желтого оттенка, нужно использовать отвар ромашки или куркуму.

Ромашка, как правило, дает бледно-желтый оттенок. Отвариваем яйца в крепком ромашковом чае (5 пакетиков на 1 л воды).

Чтобы добиться более насыщенного желтого цвета, следует использовать куркуму. Ее нужно прокипятить в воде 15 минут (3 ст. л. куркумы на 1 л воды) и погрузить в отвар только что сваренные яйца. Держим их около 15 минут, чтобы получить красивый оттенок.

Фото: pinterest.com

Оранжевый цвет

Чтобы получить такой цвет, можно попробовать отвар паприки. 4 ст. л. специи заливаем водой и варим 30 минут. В отвар опускаем уже сваренные горячие яйца. Цвет оказывается промежуточным между красным и оранжевым, но очень бледным.

Фото: pinterest.com

Розовый, сиреневый, фиолетовый цвет

Чтобы получить яйца розового, сиреневого или фиолетового цвета, понадобятся черника, малина, смородина, вишня, виноград. Их натуральный сок необходимо подогреть и замочить в нем уже сваренные яйца.

Для получения красивых розовых пасхальных яйц, берем свеклу. Красить можно и настоем, и отваром.

Фото: pinterest.com

Для настоя свеклу нужно натереть на большой терке и залить водой – 0,3 л. Добавляем 2 ст. л. уксуса. Через полчаса сливаем настой и опускаем в него только что сваренные яйца. Уже через 10-15 минут пасхальные яйца приобретают нежный розовый оттенок.

Для отвара натираем свеклу и заливаем ее водой, добавляем 2 ст. л. уксуса и ставим на 5 минут на маленький огонь. Сцеживаем отвар и погружаем в него вареные яйца. Получатся розовые пасхальные яйца с сиреневым оттенком.

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