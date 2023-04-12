В Беларуси отключают вещание радио и телевидения 1 12.04.2023, 11:06

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Что случилось?

В разных районах Беларуси 12 и 13 апреля на время отключат ТВ и радио — это связано с профилактическими работами «Белтелекома», сообщает сайт оператора.

Отключение радио и телевидения будет проводиться на несколько часов 12 и 13 апреля в разных районах Беларуси. В зависимости от региона не будут ловить сигнал обязательный общедоступный пакет программ, коммерческое эфирное цифровое ТВ, региональный пакет телепрограмм и радиопередач.

Полный список районов, где пройдут профилактические работы, период отключения и перечень прекративших на это время работу пакетов можно узнать на сайте «Белтелекома».

Оператор обратил внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA — его отключать не будут.

Если профилактические работы удастся завершить раньше намеченного срока, работу передатчика обещают возобновить.

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