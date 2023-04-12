СБУ и ГУР отреагировали на видео жестокой казни украинского пленного 12.04.2023, 11:11

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Начато расследование.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование видео с жесткой казнью украинского военного.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

«Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет - достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание», - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Реакция

На жесткую казнь военного уже отреагировали в Главном управлении разведки Минобороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что сейчас проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

«Речь идет о незаконной казни со стороны террориста, и это очередной факт нарушения всех возможных и невозможных норм и правил ведения войны. Это факт, на который мир должен обратить внимание не только с сочувствием, но и с совместной работой для привлечения к ответственности всех виновных», - сказал он.

Юсов подчеркнул, что виновные - это не только исполнители. Так, выкладывание видео - это свидетельство, что подобная геноцидная политика является целенаправленной государственной политикой РФ.

В целом оккупанты выкладывают подобный контент раз в несколько недель или месяц. Так, недавно мы видели видео казни украинского бойца за лозунг «Слава Украине».

«Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны, что им не удается. Также целью таких публичных зверств является устрашение своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками», - заявил Юсов.

Он отметил, что, несмотря на жестокость врага, Украина остается демократическим государством и соблюдает Женевские конвенции. Поэтому ВСУ продолжат брать российских оккупантов в плен.

«С другой стороны, россияне активнее обращаются и пробуют сдаваться в плен. Мы можем напомнить статистику, что март стал рекордным месяцем по количеству заявок в проект «Хочу жить» - более 3000 российских военных обратились к украинскому проекту с информацией о том, что они хотят сдаться в плен», - отметил разведчик.

Он добавил, что Россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен. Для этого на фронте часто появляются заградотряды, а внутри российского общества - репрессии.

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