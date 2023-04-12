«Можно повернуть сто автоматов против 10 командиров» 12.04.2023, 11:12

1,670

Как белорусы реагируют на заявление Вольфовича о призыве студентов.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович считает целесообразным вернуться к практике призыва студентов в армию. Почему лукашенковский силовик сделал такое заявление? Telegram-канал «Хартия-97%» с таким вопросом обратился к своим подписчикам.

«Более идиотской идеи я давно не слышал. Остаток белорусских абитуриентов будут вынуждены уехать за рубеж».

«Отношусь резко отрицательно к мобилизации студентов. Это беззаконие».

«Ябатьки очень боятся, что их некому будет защищать. Они готовы отправить в окопы не только студентов, но и детей, если будет необходимость».

«1. Студентов и в СССР забирали в армию. Я свидетель.

2. Не хочется верить в то, что режим готовится к совместной войне против Украины. Надеюсь, это месседж для Путина, чтобы оправдать визит неудачника Шойгу.

3. Белорусский народ все-таки либерально и миролюбиво настроен. Хотелось бы, чтобы молодые солдаты понимали, что можно повернуть 100 автоматов против 10 командиров, а затем — и хунты.

Не сомневаюсь, что большинство молодежи и солдат входят в 97%.

Надеюсь, что главарь хунты тоже это понимает. Ему, по крайней мере, сын Коля должен рассказывать о настроениях», — пишут читатели нашего Telegram-канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».