Десантники из группы «Ниндзя» показали видео уличного боя с оккупантами в Бахмуте 12.04.2023, 11:22

«Прямой контакт» происходит на расстоянии 30-50 метров.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно держать оборону в Бахмуте Донецкой области. Несмотря на огромные потери, россияне отправляют на убой сотни оккупантов.

Штурмовые действия врага бойцам ВСУ приходится отбивать на расстоянии в несколько десятков метров. Об этом свидетельствует видео уличных боев группы «Ниндзя» 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Десантники 80-й ОДШБр уничтожают российских оккупантов в Бахмуте в ходе ожесточенных уличных боев. Прямой контакт с врагом происходит на расстоянии 30-50 м.

Защитники страны демилитаризируют личный состав путинской армии с помощью гранатометов и стрелкового оружия. Потери россиян стремительно растут, однако командование страны-террориста РФ продолжает бросать на штурм Бахмута сотни оккупантов и превращать их в пушечное мясо.

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