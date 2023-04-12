Десантники из группы «Ниндзя» показали видео уличного боя с оккупантами в Бахмуте
- 12.04.2023, 11:22
«Прямой контакт» происходит на расстоянии 30-50 метров.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно держать оборону в Бахмуте Донецкой области. Несмотря на огромные потери, россияне отправляют на убой сотни оккупантов.
Штурмовые действия врага бойцам ВСУ приходится отбивать на расстоянии в несколько десятков метров. Об этом свидетельствует видео уличных боев группы «Ниндзя» 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Десантники 80-й ОДШБр уничтожают российских оккупантов в Бахмуте в ходе ожесточенных уличных боев. Прямой контакт с врагом происходит на расстоянии 30-50 м.
Защитники страны демилитаризируют личный состав путинской армии с помощью гранатометов и стрелкового оружия. Потери россиян стремительно растут, однако командование страны-террориста РФ продолжает бросать на штурм Бахмута сотни оккупантов и превращать их в пушечное мясо.