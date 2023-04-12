закрыть
12 апреля 2023, среда, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Десантники из группы «Ниндзя» показали видео уличного боя с оккупантами в Бахмуте

  • 12.04.2023, 11:22
Десантники из группы «Ниндзя» показали видео уличного боя с оккупантами в Бахмуте

«Прямой контакт» происходит на расстоянии 30-50 метров.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно держать оборону в Бахмуте Донецкой области. Несмотря на огромные потери, россияне отправляют на убой сотни оккупантов.

Штурмовые действия врага бойцам ВСУ приходится отбивать на расстоянии в несколько десятков метров. Об этом свидетельствует видео уличных боев группы «Ниндзя» 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Десантники 80-й ОДШБр уничтожают российских оккупантов в Бахмуте в ходе ожесточенных уличных боев. Прямой контакт с врагом происходит на расстоянии 30-50 м.

Защитники страны демилитаризируют личный состав путинской армии с помощью гранатометов и стрелкового оружия. Потери россиян стремительно растут, однако командование страны-террориста РФ продолжает бросать на штурм Бахмута сотни оккупантов и превращать их в пушечное мясо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко
Нельзя верить патологическому лжецу Лукашенко Артем Черников
ФСБ послала прямой сигнал Путину
ФСБ послала прямой сигнал Путину Игаль Левин
Виктория – это победа
Виктория – это победа Ирина Халип