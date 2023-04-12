В Крыму заявили об отмене парада на 9 мая, а затем попытались это опровергнуть 4 12.04.2023, 11:39

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СЕРГЕЙ АКСЕНОВ

Российские гауляйтеры поссорились из-за «сакральной даты».

Гауляйтер временно оккупированного украинского Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе передумали проводить демонстрации 1 мая и военный парад и пропагандистскую акцию «Бессмертный полк» 9 мая «из соображений безопасности». Однако гауляйтер Севастополя, россиянин Михаил Развожаев решил, что возможная «бавовна» – не повод для отмены победобесия, передает obozrevatel.com.

Так что Аксенову пришлось забрать свои слова о «совместном решении» назад: в Севастополе оккупанты маршировать все-таки будут, в то время как в других населенных пунктах полуострова отмена массовых мероприятий остается в силе. Заочная пикировка между боящимся «бавовны» Аксеновым и «храбрым» Развожаевым произошла в Telegram.

Так, в 9 часов утра 12 апреля в Telegram-канале Аксенова появился пост о «совместном решении» оккупационных властей Крыма и Севастополя отказаться от массовых шествий и парадов 1 и 9 мая.

«Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествие «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности», – написал военный преступник Аксенов, причастный к организации оккупации украинского Крыма РФ.

Однако гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев опроверг слова Аксенова о каких-либо «совместных решениях».

«Накануне мы провели совместный с Республикой Крым оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. Обсуждали праздничные мероприятия ко Дню Победы. Решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе на данный момент не принято. Сейчас идут консультации с минобороны, решение о проведении парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства», – выдал российский оккупант.

Впрочем, страх Аксенова перед возможной «бавовной» оказался больше, чем страх перед присланными Москвой гауляйтерами. В 9:51 на его канале появилось уточнение: в Севастополе, если хотят, пусть маршируют, однако в других населенных пунктах Крыма запрет массовых мероприятий остается в силе.

«Решение об отмене праздничной демонстрации 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военного парада 9 мая касается только Республики Крым», – написал коллаборант.

Напомним, на днях в Курске отказались от парада на 9 мая. Ранее такое решение было принято в Белгороде, чтобы «не провоцировать ВСУ».

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