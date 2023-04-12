«За сутки цена выросла в 80 раз» 7 12.04.2023, 11:36

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Фото: ay.by

На аукционе продают жестяную коробку от конфет «Коммунарки» 1930-х годов.

Житель Молодечно выставил на аукцион на ресурсе Ay.by жестяную коробку, в которой в 1930-х годах продавали конфеты фабрики «Коммунарка». «Состояние отличное, размер 12x9x4 см. Жесть, краски», — указано в объявлении.

На коробке написано название фабрики «Комунарка» и указан город Менск. Это историческое название города вернули в первые годы БССР и использовали его до 1939 года, пишет «Зеркало».

Первая ставка была в размере одного рубля, а через сутки за коробку предлагали уже 82,50 рубля. Всего на утро 12 апреля было семь ставок.

Фото: ay.by

Фабрика «Коммунарка» получила нынешнее название в 1929 году. Но ее история началась раньше — в 1905 году. Тогда была зарегистрирована «Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского». Постепенно модная в то время кофейня расширялась — сначала до мастерской, а через девять лет — до «Фабрики кондитерских изделий Жорж» (Жорж — от Георгия, имени основателя и владельца бизнеса).

Вскоре, как и многие другие предприятия, шоколадную фабрику национализировали. Сначала она получила название «Прогресс», потом ее переименовали в «Первую белорусскую кондитерскую фабрику» и только после этого она стала «Коммунаркой» — в честь годовщины октябрьской революции.

В мае 1931 года начал работать мягкошоколадный цех, а через несколько месяцев карамельный, говорится на сайте предприятия. В тот период на фабрике выпускали незавернутые изделия, специальные машины для обертки конфет установили здесь в 1932—1933 годах.

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