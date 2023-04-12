Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на изуверскую казнь украинского военного 4 12.04.2023, 11:55

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Владимир Зеленский

Это не просто эпизод.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран отреагировать на видео казни украинского военного российским оккупантом. Он также подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Он отметил, что никто в мире не должен игнорировать, как легко россияне убивают. Так, видео казни украинского пленника должен увидеть мир.

Зеленский отметил, что на этом видео изображена Россия, какой она есть. Для оккупантов нет людей - им безразлично на сыновей, братьев и детей.

Президент Украины отметил, что Россия пытается сделать такую привычку уничтожать жизнь новой нормой.

«Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать, каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору», - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что мир не поймет, если лидеры не отреагируют и такую жестокость.

«Сейчас нужно действовать. И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте - максимально помогать, гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель победить. Главная цель в Украине - прочность, чтобы победить. Разгром оккупантов, приговор убийцам, трибунал государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь унес этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла. Слава Украине!» - сказал он.

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