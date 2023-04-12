Тут-то оно и грянет 5 Андрей Окунь

12.04.2023, 12:07

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Россиян будут брать «тепленькими».

Вчера «народные избранники», заседающие в Госдуме, без лишних обсуждений приняли законопроект, по которому их же народ будут отправлять на смерть по упрощенной программе. Сегодня заседает уже Совет Федерации, а дальше только президентская подпись под законом - и добро пожаловать в новый дивный мир, где каждый гражданин обязан государству жизнью.

Общество, разумеется, растерянно, и градус беспокойства снова взлетел до предела, но это состояние пройдет. Власть в режиме шоковой терапии ввела нужный закон, и теперь задвинет его на дальнюю полку. Забудет про него и не будет даже применять. Вся эта тема с электронными повестками постепенно уляжется, жизнь вернется на круги своя - отбоялись, понервничали, а теперь, как говорится, с блаженством выдыхаем.

Власть утопит свежепринятый закон в массе разнообразных инфоповодов: прокатится новая волна задержаний журналистов и активистов, подорвется очередной пропагандист, а Навального в 20-ый раз отправят в ШИЗО - на россиян опустится плотная информационно-шумовая завеса. Цель одна: успокоить, расслабить и снизить градус напряжения.

Про электронные повестки будут напоминать самые мотивированные и въедливые, пока тема полностью не выпадет из актуальной повестки. Потом массовый читатель махнет на все рукой, назвав нас паникерами и алармистами. Пройдут недели, может, даже месяцы, и вот когда большая часть населения с радостью поверит в предлагаемую государством ложь, тут-то оно и грянет.

Сначала порционно, а дальше в зависимости от того, насколько успешно украинцы будут вгрызаться в позиции российской армии. Россиян будут брать тепленькими и за счет эффекта неожиданности. И тогда уже не останется времени на обсуждения, потому что повестки найдут каждого (благо депутаты постарались), а границы будут предусмотрительно закрыты.

За электронными повестками скрывается не просто изменение регламента. В законе спрятан инструмент, который позволит власти в нужный момент стремительно нарастить число военнослужащих. И его обязательно применят, иначе бы не протаскивали закон через все инстанции в режиме спецоперации. Вся вчерашняя песня в Госдуме - это действия государства, которое готовится к затяжной и тяжелой войне. И все россияне, а в особенности те, кто сейчас остается в России, должны это понимать.

Андрей Окунь, t.me

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