«Ау, где деньги»: белорусам платят «невменяемые» зарплаты 4 12.04.2023, 12:13

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Сколько получают белорусские медики, учителя и молодые специалисты.

Лукашенко заявил, что в Беларуси «растут зарплаты работников сферы здравоохранения, образования, культуры и соцобслуживания». Так ли это на самом деле?

Сайт Charter97.org посмотрел, что рассказывают работники этих сфер о своих зарплатах.

«С переработками за последний месяц составила 800 рублей»

Несмотря на дефицит медиков, который наблюдается в Беларуси, зарплаты в белорусской сфере здравоохранения не самые высокие.

Медсестра из Барановичей рассказывает, что ее зарплата вместе с переработками за месяц составила 800 рублей.

«В настоящий момент я живу в общежитии, в одном блоке еще с двумя девушками. В месяц за общежитие плачу около 100 рублей. В эту сумму также входит интернет

Работы у медиков хватает, иногда даже забываешь, что нужно хотя бы что-то перекусить. Столовой у нас в медучреждении нет, магазин далековато, поэтому я обедаю в буфете. Беру стабильно что-то на 5 рублей: салат, йогурт, булочку с соком. Такие перекусы обходятся в месяц примерно в 100 рублей.

Еще 200 рублей уходит на покупку продуктов. У нас на троих не самый большой холодильник, поэтому что-то я покупаю уже готовое, что-то готовлю сама. В мой список покупок входят мясо, колбаса, молоко, творог, соки, йогурты, фрукты, овощи, полуфабрикаты, хлеб и курица», — рассказала она о своих расходах.

На одежду у медсестры практически не остается денег.

«Такую зарплату считаю невменяемой»

Еще одна уязвимая категория белорусов — молодые специалисты.

Так выпускникам Пинского колледжа техники и технологий предлагают отправиться работать по распределению на зарплату от 255 рублей в месяц.

«Первое рабочее место, конечно же, замечательно, но не с месячной зарплатой в 255 рублей. Такую зарплату считаю невменяемой», — рассказала пинчанка.

«Ау, где 1 400 рублей?»

Министр образования Андрей Иванец заявлял, что средняя зарплата педагогов в Беларуси — 1 тысяча 400 рублей. Однако на деле эти цифры намного меньше.

«Моя зарплата учителя при 25 часах нагрузки около 800 рублей. Ау, где 1 400 рублей?» — рассказывает преподаватель из Жодино.

«Если у тебя стаж 25−30 лет, если ты работаешь по 25−30 часов, имеешь классное руководство, еще если участвуешь в проектах, за которые платят надбавку, плюс еще кружки ведешь, то можно заработать. Но рядовой учитель получает 700−800 рублей, не больше», — говорит еще один педагог.

«Кожную суботу мерапрыемствы, факультатывы — у выніку палову дня ў школе, бывала так, што і ў нядзелю прыязджаеш у школу, каб паспець усе дакументы запоўніць. А яшчэ два разы на год «всеобуч», калі ты абыходзіш увесь свой мікрараён для падліку дзяцей, педсаветы, рамонт, кожны настаўнік павінен за год мінімум адну даследчую працу з вучнем напісаць. Адным словам, ты жывеш у школе, табе ніхто і дзякуй не скажа, і ты атрымліваеш 1200 рублёў у месяц. Усе гэтыя павелічэнні заробкаў — гэта адзін здзек, бо за тыя ж гадзіны ў мінулым годзе я атрымліваў 1500, а працаваў 5 дзён, а не 6, як перад ад’ездам», — резюмирует еще один преподаватель.

«Не дай Бог заболеть!»

Чтобы выжить, многие белорусам приходится залазить в займы и кредиты. Бухгалтер из Минска рассказала, что ее зарплата — 1300 рублей. Но этой суммы, по словам девушки, ей катастрофически не хватает. Цены растут, каждый месяц нужно выплачивать два кредита, из-за этого постоянно приходится брать взаймы деньги

«Каждый месяц после получения зарплаты я почти половину (500–650 рублей) кладу на «Халву» и еще 80 рублей плачу за потребительский кредит. Плюс висит 250 рублей долга другу – расплатиться пока не получается», — рассказала она.

Ася живет одна и снимает однокомнатную квартиру за 255 рублей в месяц. Дополнительно около 70 рублей уходит на оплату коммуналки, еще 40 – на интернет и телевидение (ТВ, к слову, девушка собирается отключать, в том числе и из-за дороговизны; без него нужно будет платить только за интернет – 20 рублей).

«Часто на все необходимое не хватает, и я лезу в долги у друзей. Сразу после зарплаты отдаю – в среднем это еще минус рублей 60», – рассказала девушка.

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