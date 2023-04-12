NYT: Пентагон рассматривал возможность украинского удара по Кремлю и ликвидации Путина 4 12.04.2023, 12:23

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В США допускали четыре «крайних» сценария развития войны.

В секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех «диких» маловероятных сценариев развития войны России против Украины

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что анализ разведывательного управления Минобороны США определяет четыре сценария «диких карт» и то, как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Гипотетические сценарии включают в себя смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Кремлю.

В документе говорится, что война, вероятно, будет затяжной. В нем описано, как каждый сценарий «дикой карты» потенциально может привести к эскалации в Украине, прекращению конфликта путем переговоров или не оказать существенного влияния на траекторию войны.

Отмечается, что оценка таких сценариев - это достаточно типичный продукт, созданный спецслужбами. Он разработан, чтобы помочь военным офицерам, политикам или законодателям думать о возможных последствиях крупных событий, когда они оценивают свои варианты.

Один из четырех гипотетических сценариев указывает, что может произойти, если Украина ударит по Кремлю. Так, событие может привести к эскалации, и Путин ответит на общественный резонанс, начав полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность использования тактического ядерного оружия. Или опасения общественности могут заставить его договориться об урегулировании войны.

Также отмечается, что администрация Байдена была особенно озабочена возможным ударом по Москве со стороны Украины, поскольку это могло бы повлечь за собой резкую эскалацию со стороны РФ. Так, опасность такой атаки со стороны Украины является одной из причин, почему США не хотят предоставлять Киеву ракеты большей дальности.

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