«Хуже ИГИЛ»: Кулеба призвал выгнать Россию из Совбеза ООН

«Хуже ИГИЛ»: Кулеба призвал выгнать Россию из Совбеза ООН5
- 12.04.2023, 12:34
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Глава МИД Украины отреагировал на видео варварской казни военнопленного.
Видео с казнью украинского военнопленного оккупантами в очередной раз доказывает, что страну-агрессора России необходимо исключить из состава Совбеза ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления», - написал он.
Как сообщил сайт Charter97.org, в сети распространилось видео жестокой казни россиянами украинского военного, на котором они отрезали ему голову. Журналисты CNN обнаружили еще одно видео казни украинского военного россиянами.
СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского бойца. К тому же на видео уже отреагировал президент Владимир Зеленский.