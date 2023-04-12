Покемоны Телеграм-канал «Малюта Скуратов»

12.04.2023, 12:50

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Вот она — «национальная идеюшка».

Российские мужики – это такие штуковины, на поимку которых перестроилось все российское государство. Покемоны, блин.

Посмотрите, какие органы и структуры, согласно меняющемуся законодательству, должны будут отслеживать российского пригодного мужика и сливать электронные данные о нем в военкоматы:

МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы государственной власти субъектов РФ, работодатели.

Вот она национальная идеюшка, вот она для какой колоссальной пользы вся эта чертова и непонятная цифровизация была на самом деле мудро затеяна.

И вот уже все государство заточено под охоту, и сразу же гармония в административных телодвижениях неимоверная, и слаженность, и синхронность в рядах. А ведь цепочку и продлить можно: до фронта, до гибели, до могилы. Вертикально-интегрированная кАмпания. Полный цикл: от реестра (с повестками) до свидетельства (о смерти). И все учтено. И всюду ритмичность, и точность страшная. Да мы через эту «бухгалтерию» наведем порядок вообще во всей стране, и работничков расхлябанных постсоветских в безупречные рабочие механизмы перекуем.

Вот теперь цели ясны, задачи определены – за отлов, товарищи!

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