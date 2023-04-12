Евро подскочил до максимума более чем за год на торгах в Минске
- 12.04.2023, 13:22
Белорусский рубль ослабевает.
Сегодня, 12 апреля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро подорожали.
По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,01% — до 2,9535 рубля.
Курс евро укрепился на 0,47% — до 3,24 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,01% — до 3,6111 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня упал на 0,14% — до 4,3051 рубля за 10 юаней.
Banki24.by отметили, что евро подскочил до максимума более чем за год, доллар незначительно вырос. Российский рубль же просел до минимума за 5 дней.