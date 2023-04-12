Евро подскочил до максимума более чем за год на торгах в Минске 12.04.2023, 13:22

Белорусский рубль ослабевает.

Сегодня, 12 апреля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар и евро подорожали.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,01% — до 2,9535 рубля.

Курс евро укрепился на 0,47% — до 3,24 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,01% — до 3,6111 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня упал на 0,14% — до 4,3051 рубля за 10 юаней.

Banki24.by отметили, что евро подскочил до максимума более чем за год, доллар незначительно вырос. Российский рубль же просел до минимума за 5 дней.

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