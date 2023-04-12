Возникает простой вопрос Виталий Портников, «Крым.Реалии»

12.04.2023, 13:37

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Виталий Портников

Ожидание украинского контрнаступления становится все оживленнее.

По мере ожидания украинского контрнаступления дискуссии о возможном политическом решении ситуации становятся все оживленнее — и всякий раз в этих дискуссиях возникает Крым, который может быть предметом политических переговоров и территориального торга.

Складывается впечатление, что многие еще не отошли от гипноза 2014 года, когда российский президент Владимир Путин говорил о «сакральности» Крыма, а российское общество захлебывалось от «крымнашистских» настроений, но не интересовалось другими украинскими регионами. Тогда даже многие западные лидеры, кажется, готовы были признать «исключительность» крымского вопроса, Владимира Путина призывали не столько уйти из Крыма, сколько не вторгаться на украинский материк.

Российские политики и пропагандисты так долго и упорно доказывали важность Крыма для России и неразрывную связь «русского мира» с полуостровом, что заставили поверить в этот миф не только своих соотечественников, но и многих иностранцев.

Жизнь доказала лживость этих представлений. Россия не только начала войну на материке, но и признала «независимость» так называемых «народных республик» Донбасса, а затем и аннексировала их территории. Причем не только территории Донецкой и Луганской областей, но и захваченные территории Херсонской и Запорожской областей. Таким образом было доказано, что не только в ситуации с Крымом, но и в ситуации с Донбассом нет никакой эксклюзивности. Путин просто аннексирует все, что может оккупировать.

И тогда возникает простой вопрос: почему эскалация должна возникнуть именно на административной границе Крыма? Почему не в любой другой области, аннексированной Российской Федерацией? Почему мы сами позволяем сохранять крымский миф даже тогда, когда в него, похоже, не верит уже сам Путин?

Да, вне всякого сомнения, российский президент хотел бы сохранить контроль над Крымом. Но, думаю, не из-за какой-то сакральности полуострова, а потому что Крым — плацдарм для возможного реванша, для новых наступлений на юге Украины. Потому что Крым — это плацдарм для дестабилизации всего Черного моря, для угроз в адрес не только Украины, но и Грузии, и стран НАТО. Потому что контроль над Крымом генерирует новые и новые кризисы. И сохранить российский контроль над Крымом — это не только посмеяться над международным правом и согласиться с «новым мировым порядком» — порядком силы, который пропагандируют Владимир Путин и Сергей Лавров.

Это как оставить в руках маньяка канистру с бензином и спички. Не сомневайтесь, пожар обязательно вспыхнет снова!

Виталий Портников, «Крым.Реалии»