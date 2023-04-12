От $700 до $18000: сколько белорусы зарабатывают в Польше 3 12.04.2023, 13:43

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Фото: Charter97.org

Работу можно найти даже без знания языка.

Белорусы все чаще выбирают Польшу в качестве страны для жизни и заработка. Гражданам Беларуси довольно легко легализоваться через работу, а также по гуманитарным причинам в случае политического преследования.

Привлекает и размер оплаты труда, средняя зарплата в Польше — $1611 до вычета налогов.

Сайт Charter97.org собрал истории о заработках белорусов в Польше.

«За первый месяц у меня без опыта было более 800 долларов»

Александр из Ивацевичей рассказал, как нашел работу в Польше, возможную благодаря солнцу.

— Работа не из простых. Постоянно в командировках и жизнь на чемоданах. Мы работаем в основном в Польше, но выехать поработать в Данию, Норвегию, Швейцарию и Словакию можно без проблем. Именно таким образом я увидел море в первый раз.

Чем я занимаюсь? Мы собираем конструкции для солнечных батарей из которых строим целые солнечные фермы. Также, мы ездим на обслуживание — ремонт и устранение неполадок. Недавно был сильный ветер и вырвало пару панелей. Иногда мы тянем сетку по периметру вместе с колючей проволокой, — рассказывает Александр.

Зарплата, по словам Александра, у него по уровню Польши не самая маленькая.

— А по сравнению с белорусскими зарплатами – достойная. За первый месяц у меня без опыта было более 800 долларов. Учитывая, что о жилье не надо беспокоиться, да еще и кормят.

Сложно ли работать в Польше без знания языка?

— Первое время было немного сложно. Коллектив в основном русскоговорящий, кроме начальника поляка и его зама. Они нам переводят, если что. Но, когда дело коснулось сходить в банк, в офисе какие-то дела порешать, то возникают проблемы. Первое время очень помогало знание английского, — рассказал Александр.

«На двоих в месяц выходит около 2500 евро»

Молодая пара из Минска честно рассказала о жизни в Польше. В ноябре 2020 года молодые люди отправились покорять Варшаву

— Жилье мы нашли через знакомых в инстаграме, это была «однушка» недалеко от центра Варшавы, на тот момент она обошлась нам в районе 500$ долларов», — рассказывает Александра.

Сейчас Александра работает СММ-специалистом. На двоих у молодых людей в месяц выходит около 2500 евро, что позволяет им жить в польской столице вполне комфортно.

— Не сказать, что мы и в Беларуси в свое время бедствовали, но здесь мы можем позволить себе почти каждую неделю ходить в какое-нибудь заведение или съездить на выходных в другой город. Дважды мы уже бывали на море в Хорватии, — говорит Александра.

«Без знания языка с поляками вполне можно находить общий язык»

Андрей окончил факультет журналистики БГУ, отработал в «районке» по распределению больше года, но потом уволился. Сейчас он живет в польском Белостоке. Парень стал работать копирайтером.

— Сразу стал работать, зарабатываю примерно 700$ в месяц, хотя все зависит от выработки. Денег в целом хватает, треть отдаю на квартиру, на остальные вполне комфортно себе живу, — говорит молодой человек.

С его слов, работа на удаленке — дело скучное. В Беларуси, что учеба, что работа у него были очные, поэтому сидеть в четырех стенах он не совсем привык.

— Временами становится дико скучно, просто невероятно. Выть хочется. Ради прикола скачал себе даже приложение для знакомств, пару раз даже сходил на свидание — хоть какое-то разнообразие для меня было. К слову, без знания языка с поляками вполне можно находить общий язык, мне даже понравилось. Девушки, которых я видел, были очень хорошие и хорошо отзывались про белорусов и Беларусь, — рассказывает Андрей.

Однако временами его накрывает сильными воспоминаниями по родине, семье и друзьям.

— Спасаюсь каждодневными переписками с друзьями, постоянно общаюсь с родителями. Друг, который живет со мной, конечно, тоже для меня сейчас очень многое значит. Мы частенько ходим гулять, бывает, ходим в кафешки или ночные клубы. Будь я здесь один, наверное, «не вывез бы» жизни в таком формате, — признается Андрей.

«Такой доход, конечно, просто крышу сносит»

Давид живет в Варшаве с женой почти 2 года, возраст — 32 года, опыт в ИТ — чуть более 10 лет. Парень получает около $18 тысяч в месяц, часто работая из отпуска и на двух работах, но не жалуется.

— Выбрал международную продуктовую компанию с зарплатой около $10 тысяч. Работа комфортная, полная удаленка и никто с плетью не стоит. В принципе, активной работы там на 3 часа в день, так что спустя год я нашел вторую работу — очередной стартап с такой же зарплатой. Доход, конечно, просто крышу сносит, но здесь уже вдвое больше работы и стресса, так что не думаю, что долго на ней задержусь.

Итого моя зарплата по каждой работе стабильно в районе $10 тысяч брутто или $9 тысяч нетто, вместе — 20 и 18 тысяч соответсвенно, — рассказал Давид.

— Из статичных расходов: аренда квартиры — $1000, кафе — около $300, медицина —$100 и путешествия (о них позже). Небольшую часть ($200-300) вкладываю в крипту или акции крупных компаний вроде Coca Cola, Booking и Starbucks. Они тоже приносят доход, но суммы небольшие. Кроме того, стараюсь донатить как можно чаще, сейчас пытаюсь выработать привычку и донатить куда-то абсолютно каждый день. Для меня это важно, — резюмирует он.

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