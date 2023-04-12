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Невероятное везение: пуля прошла в нескольких сантиметрах от шлема украинского бойца

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  • 12.04.2023, 13:47
  • 3,302
Невероятное везение: пуля прошла в нескольких сантиметрах от шлема украинского бойца

На видео попал инцидент, который еще больше раззадорил воина ВСУ.

В ходе боевых действий, особенно в сложных условиях городских сражений, помимо хорошей военной подготовки, важную роль, порой, играет и фортуна.

Примером этого стало появившееся в соцсетях видео, на котором украинский боец оказывается буквально на волосок от гибели, однако, благодаря везению остается невредимым.

На обнародованных кадрах видно, как пуля противника попадает в стену всего в нескольких сантиметрах от головы военного, который как раз вел огонь по российским оккупантам из окна занятого ВСУ здания.

При этом украинских солдат данный инцидент не столько напугал, сколько развеселил и еще больше раззадорил.

Видео было снято воинами из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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