Куда исчезли деньги: интересная головоломка на внимание, логику и умение считать

Куда исчезли деньги: интересная головоломка на внимание, логику и умение считать8
- 12.04.2023, 13:53
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Задачка, которая заставит мозг поработать.
Задача интересна даже тем, как заметил 24tv.ua, что ее условия – полностью реалистичны. Такие ситуации действительно случаются постоянно и повсеместно. Вот посуди сам.
Куда исчезли деньги
Условия задачи
В хостел заехали трое новых постояльцев. Перед заселением они поступили очень правильно – поинтересовались ценой за сутки в номере. Ответ от персонала отеля прозвучал такой: «За номер надо заплатить 3000 гривен».
Каждый из гостей достал из кошелька 1000 гривен и отдал менеджеру. После чего они пошли в уже оплаченный номер. Не будем думать, чем они там занимались – интереснее то, что дальше происходило на стойке регистрации.
А там менеджера вдруг осенило прозрение: он вспомнил, что именно в этот день в хостеле действует скидка! И за номер с несчастных постояльцев он должен был взять только 2500.
Как честный человек, менеджер достал из кассы 500 гривен (5 банкнот по 100) и побежал в номер с твердым намерением вернуть людям лишнее. И вдруг озарение пришло опять: а как это сделать, если 500 на 3 поровну не поделить?
В этот момент честность у менеджера куда-то испарилась: он решил вернуть постояльцам 300 гривен (каждому по 100), а 200 оставить себе – как чаевые.
«Так в чем же вопрос в задаче?» – резонно спросите вы. А вот он:
Каждый из 3 постояльцев в итоге заплатил по 900 гривен (напомним, по 100 каждому вернули).
200 достались менеджеру.
Нетрудно посчитать, что в сумме – это 2900.
Вы же помните, что началось все с 3000? Так куда же исчезла сотня?
Ответ на головоломку можно посмотреть здесь.